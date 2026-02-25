Chiều 24/2/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp thứ 31 để kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trước và trong quá trình Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) làm việc tại Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU, không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà phải kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo; khẩn trương khắc phục tình trạng chênh lệch, thiếu đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống, bảo đảm số liệu thống nhất, chính xác, sẵn sàng giải trình khi Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC kiểm tra./.

