Multimedia

Infographics

Rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng chênh lệch, thiếu đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống... sẵn sàng giải trình khi Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC kiểm tra.

ra-soat-danh-gia-toan-dien-viec-thuc-hien-cac-nhiem-vu-chong-khai-thac-iuu-25-1.jpg

Chiều 24/2/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp thứ 31 để kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trước và trong quá trình Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) làm việc tại Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU, không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà phải kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo; khẩn trương khắc phục tình trạng chênh lệch, thiếu đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống, bảo đảm số liệu thống nhất, chính xác, sẵn sàng giải trình khi Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC kiểm tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chống khai thác IUU #Ủy ban châu Âu #Số liệu #Đồng bộ dữ liệu
Theo dõi VietnamPlus

GỠ THẺ VÀNG IUU

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

5 nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa

5 nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa

Bài phát biểu của Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam...

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức tại Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” với điểm nhấn là chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm.

Lễ khai hội Đền Hát Môn: Âm vang hào khí Hai Bà Trưng

Lễ khai hội Đền Hát Môn: Âm vang hào khí Hai Bà Trưng

Lễ khai hội Đền Hát Môn Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ tái hiện khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa năm xưa mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong phát triển đất nước.

Ngày 14/3/2026, đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu sớm

Ngày 14/3/2026, đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu sớm

Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 14/3/2026.

Cảnh báo bùng phát việc lừa đảo deepfake

Cảnh báo bùng phát việc lừa đảo deepfake

Các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng AI để giả danh người thân, bạn bè hoặc mạo danh cơ quan chức năng nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của nạn nhân.