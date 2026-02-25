Washington quan điểm "chập chờn", Israel lo về ngại định hướng trong đàm phán hạt nhân với Iran

Theo báo “Times of Israel”, trước thềm vòng đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Geneva, Tel Aviv vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về hướng đi thực sự của Washington.

Ngay từ khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bắt đầu (tháng 2/2026), giới chức Israel đã đánh giá rằng sẽ khó mang lại kết quả. Thực tế, thông báo về một vòng đàm phán bổ sung trong tuần này đã khiến Tel Aviv phần nào bất ngờ. Tuy nhiên, lần này Washington tỏ ra quyết liệt hơn, đưa ra tối hậu thư trước cuộc gặp với Tehran: yêu cầu Iran phải gửi câu trả lời chi tiết trước ngày 24/2 về những gì nước này sẵn sàng nhượng bộ. Quyết định cuối cùng về việc có tiến hành vòng đàm phán vào ngày 26/2 hay không sẽ phụ thuộc vào nội dung phản hồi của Iran./.

Minh Hiếu