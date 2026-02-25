Multimedia

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm vì sự tận tâm và năng động của ông thông qua Chương trình Vietnamica và dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội."

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết Chính phủ Pháp đã quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cao quý cho Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm vì sự tận tâm và năng động của ông thông qua Chương trình Vietnamica và dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội,” qua đó đóng vai trò quyết định trong việc tăng cường hợp tác về khoa học xã hội và nhân văn giữa hai nước Pháp-Việt Nam.

