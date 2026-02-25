Iraq bác bỏ thông tin sân bay Baghdad tạm đóng cửa vì đe dọa an ninh

Thế giới

Ông Maytham Alsafi - người phát ngôn Bộ Giao thông Iraq cho biết sân bay Baghdad sẽ mở cửa trở lại trong vài giờ tới sau khi công tác bảo trì và các bước kiểm tra cuối cùng được hoàn tất.

Sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 25/2, Bộ Giao thông Iraq cho biết việc tạm thời đóng cửa Sân bay quốc tế Baghdad diễn ra trong ngày xuất phát từ sự cố kỹ thuật khẩn cấp, đồng thời bác bỏ các thông tin trên mạng xã hội cho rằng việc này liên quan đến đe dọa an ninh.

Ông Maytham Alsafi - người phát ngôn Bộ Giao thông Iraq cho biết sự cố phát sinh yêu cầu phải áp dụng “các biện pháp xử lý tức thời."

Ngay sau khi phát hiện trục trặc, đội ngũ kỹ thuật sân bay đã tiến hành đánh giá và kịp thời sửa chữa.

Ông Alsafi nhấn mạnh sân bay Baghdad sẽ mở cửa trở lại trong vài giờ tới sau khi công tác bảo trì và các bước kiểm tra cuối cùng được hoàn tất.

Người phát ngôn Bộ Giao thông Iraq cũng nhấn mạnh các thông tin liên quan đến nguy cơ an ninh là vô căn cứ, đồng thời kêu gọi các đơn vị truyền thông kiểm chứng thông tin thông qua các kênh chính thức./.

Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.