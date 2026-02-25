Các tổ chức nhân đạo quốc tế yêu cầu Israel ngăn chặn lệnh đình chỉ hoạt động

Thế giới

Người dân tại thành phố Gaza ngày 15/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tại thành phố Gaza ngày 15/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 10 tổ chức nhân đạo quốc tế đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Israel yêu cầu ngăn chặn một lệnh sắp được ban hành, trong đó buộc 37 tổ chức phi chính phủ phải ngừng hoạt động tại Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem, đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc đối với người dân.

Các tổ chức như Bác sỹ không biên giới (MSF), Oxfam, Hội đồng Người tị nạn Na Uy và CARE đã được thông báo vào ngày 30/12/2025 rằng giấy phép hoạt động của họ tại Israel đã hết hạn và họ có 60 ngày để gia hạn bằng cách cung cấp danh sách nhân viên người Palestine của các tổ chức này.

Nếu không thực hiện, các tổ chức nhân đạo này phải ngừng hoạt động tại Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó có cả Đông Jerusalem, kể từ ngày 1/3.

Đơn kiến nghị, được mô tả là chưa từng có về quy mô, yêu cầu Tòa án Tối cao Israel ban hành lệnh ngăn chặn khẩn cấp tạm thời đối với lệnh của Israel đình chỉ hoạt động của các tổ chức nhân đạo trong khi chờ cơ quan tư pháp xem xét toàn diện.

Tổng cộng 17 bên đệ đơn lập luận rằng động thái của Israel không phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.

Các tổ chức phi chính phủ cho rằng yêu cầu của Israel sẽ khiến các nhân viên là người địa phương có nguy cơ bị trả thù, làm suy yếu nguyên tắc trung lập nhân đạo và vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế có động thái trên sau khi ngày 1/1, Bộ Kiều dân và Chống chủ nghĩa bài Do Thái (MDA) của Israel cho biết nước này bắt đầu thực thi lệnh đình chỉ hoạt động đối với 37 tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Dải Gaza, do không đáp ứng được các yêu cầu mới về “an ninh và tính minh bạch”, trong đó có việc cung cấp thông tin về đội ngũ nhân viên người Palestine. MDA tuyên bố các biện pháp mới nhất của cơ quan này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp viện trợ cho Gaza.

Tuy vậy, một số tổ chức phi chính phủ khẳng định các quy định mới sẽ gây tác động lớn đến công tác phân phối viện trợ ở Gaza./.

