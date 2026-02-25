Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ về chương trình tên lửa

Ngày 25/2, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến chương trình tên lửa của nước Hồi giáo.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố các cáo buộc về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như số thương vong trong cuộc bất ổn hồi tháng 1, “chỉ đơn giản là sự lặp lại của những lời dối trá trắng trợn.”



Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đang tìm kiếm các tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Trong Thông điệp Liên bang, ông Trump khẳng định Iran sẽ không bao giờ được phép chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Tehran đang theo đuổi tham vọng hạt nhân.



Iran nhiều lần phủ nhận cáo buộc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, song nhấn mạnh quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.



Tổng thống Trump còn cáo buộc chính quyền Iran làm thiệt mạng 32.000 người trong làn sóng biểu tình từ tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026. Trong khi đó, giới chức Iran thừa nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, đồng thời cho rằng bạo lực bùng phát do các hành động “khủng bố” từ bên ngoài kích động./.

