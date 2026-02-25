Estonia phân bổ gần 13 triệu USD cho Ukraine theo sáng kiến PURL

Theo RIA Novosti, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna ngày 24/2 thông báo nước này đã phân bổ thêm 11 triệu euro (12,9 triệu USD) để tài trợ cho sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Thông báo được đăng trên mạng xã hội X nêu rõ: "Estonia phân bổ thêm 11 triệu euro cho sáng kiến PURL của NATO".

Đầu tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó là ông Denys Shmyhal cho biết Mỹ và NATO đang khởi động một cơ chế mới để hỗ trợ Ukraine thông qua sáng kiến PURL nhằm mục đích cung cấp vũ khí nhanh chóng thông qua đóng góp tự nguyện từ các nước thành viên liên minh.

Ngày 2/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố các nước NATO đã mua số vũ khí tấn công và phòng thủ trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine từ Mỹ theo sáng kiến PURL.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết xung đột quân sự và biến các nước NATO thành một bên trong cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí dành cho Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga./.

