Nga: Nổ gần ga trung tâm Moskva, 1 cảnh sát thiệt mạng

Truyền thông Nga đưa tin 1 cảnh sát giao thông đã thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi một thiết bị chưa xác định phát nổ rạng sáng 24/2 gần ga tàu Savelovsky ở thủ đô Moskva của nước này.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Nga đăng trên Telegram, vụ nổ xảy ra vào khoảng 0h05 (giờ địa phương, tức 4h05 theo giờ Việt Nam) tại quảng trường ga đường sắt Savyolovsky, phía Bắc Moskva - một trong những đầu mối giao thông đường sắt chính của thành phố.

Một đối tượng chưa rõ danh tính đã tiếp cận các cảnh sát giao thông trên xe tuần tra, trước khi thiết bị này phát nổ. 1 cảnh sát đã bị thương nặng, tử vong ngay tại hiện trường và 2 cảnh sát bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hãng tin TASS cho biết nghi phạm cũng đã chết ngay tại hiện trường.

Nhà chức trách Nga chưa công bố thông tin chi tiết về loại thiết bị nổ cũng như danh tính nghi phạm.

Ủy ban Điều tra Nga - cơ quan phụ trách điều tra các tội phạm nghiêm trọng - cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự, với cáo buộc âm mưu sát hại nhân viên thực thi pháp luật và tàng trữ trái phép chất nổ./.

