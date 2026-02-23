NATO diễn tập chống ngầm Dynamic Manta 2026 tại khu vực Địa Trung Hải

Ngày 23/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra thông báo cho biết các đơn vị từ những quốc gia thành viên tổ chức này tiến hành cuộc diễn tập hàng hải thường niên mang tên Dynamic Manta 2026 tại khu vực trung tâm Địa Trung Hải từ ngày 23/2 đến ngày 6/3 để thực hành các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm.

Cuộc diễn tập do Bộ Tư lệnh Hàng hải liên minh (MARCOM) tổ chức. MARCOM đóng vai trò là bộ chỉ huy trung tâm của tất cả các lực lượng hải quân của NATO, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động hàng hải, đồng thời tư vấn các vấn đề liên quan đến biển.

Ngoài ra, thông báo của NATO cũng nêu rõ Dynamic Manta 2026 sẽ diễn ra trong vùng biển của Italy với sự tham gia của lực lượng hải quân từ nhiều quốc gia thành viên NATO.

Mục tiêu chính của cuộc diễn tập Dynamic Manta 2026 là thực hành và nâng cao năng lực tác chiến phối hợp nhằm đối phó các mối đe dọa dưới nước và hoạt động tác chiến tàu ngầm của đối phương giả định, đồng thời tăng cường khả năng tương tác giữa tàu ngầm, tàu mặt nước và lực lượng không quân hải quân của các nước đồng minh.

Nội dung diễn tập bao gồm một loạt kịch bản, trong đó có các cuộc diễn tập chiến thuật nhằm phát hiện, theo dõi và "săn tìm" tàu ngầm; phối hợp giữa lực lượng không quân, hải quân và tàu mặt nước; chia sẻ tình báo và lập kế hoạch chung trong các hoạt động tác chiến ở vùng biển sâu và ven bờ.

Dynamic Manta được tổ chức thường niên và là một trong những cuộc diễn tập chủ chốt của NATO về tác chiến chống ngầm với sự tham gia của nhiều quốc gia thành viên./.

