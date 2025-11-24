Lực lượng NATO tập trận hải quân trên biển Baltic

Các cuộc tập trận do Hải quân Phần Lan dẫn đầu, với sự tham gia của khoảng 5.000 quân nhân và 20 tàu chiến thuộc đồng minh NATO, diễn ra từ ngày 24/11-4/12 trên biển Baltic.

Cuộc tập trận mang tên Freezing Winds 25 diễn ra dọc bờ biển phía Nam Phần Lan, tại vùng biển thuộc Quần đảo và vịnh Phần Lan.



Tham gia diễn tập có tàu và lực lượng hải quân của Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan và Mỹ, cùng Nhóm 1 Chống thủy lôi thường trực của NATO (SNMCMG1).

Tổng cộng khoảng 5.000 quân nhân và khoảng 20 tàu chiến của đồng minh tham gia. Máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay tuần thám biển cũng sẽ góp mặt.



Theo Hải quân Phần Lan, nội dung tập trung gồm bảo vệ giao thông hàng hải và cơ sở hạ tầng thiết yếu, hành động phòng thủ trong đổ bộ đường biển, và phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân và ven bờ.



Hồi tháng 2, Đại sứ Nga tại Phần Lan Pavel Kuznetsov nói rằng Phần Lan đã gia tăng số lượng tập trận quốc gia sau khi gia nhập NATO vào tháng 4/2023, với 115 cuộc diễn tập được lên kế hoạch riêng trong năm 2025.

Ông lưu ý năm 2024, lãnh thổ Phần Lan lần đầu được sử dụng cho các cuộc tập trận lớn của NATO./.

