Thế giới

Châu Âu

Hải quân NATO tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải

Lực lượng NATO và Mỹ diễn tập lớn ngoài khơi Italy, nhằm bảo vệ hành lang hàng hải và chuẩn bị đối phó các nguy cơ đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu F-35B Lightning II của Hải quân Italy trên tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh. (Nguồn: NATO)
Kênh CBS News đưa tin lực lượng hải quân Mỹ và NATO đang tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn ngoài khơi Italy, mô phỏng các kịch bản có thể dẫn tới cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ đợt tập trận Neptune Strike, với sự tham gia của tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh và 26 tiêm kích F-35 của Mỹ.

Các nước tham gia gồm Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và 5 thành viên NATO khác. CBS cho biết lực lượng đang huấn luyện các phương án tấn công tầm xa dọc sườn Đông NATO.

Mục tiêu chính của cuộc diễn tập là bảo vệ các hành lang hàng hải trọng yếu, nơi chiếm gần 30% lượng vận chuyển dầu toàn cầu theo số liệu của Liên hợp quốc.

Tướng Alexus G. Grynkewich, Chỉ huy Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu của NATO, nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là ngăn ngừa xung đột vũ trang.

Theo ông Grynkewich, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh số vụ Nga vi phạm không phận NATO gia tăng mạnh.

Tháng 10 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU bắn hạ mọi thiết bị bay không người lái và máy bay xâm nhập trái phép vào không phận của họ./.

(Vietnam+)
#NATO #Neptune Strike #tàu sân bay HMS Prince of Wales #tiêm kích F-35 Italy
Đối đầu Nga-NATO

