Thủ hiến Greenland từ chối tiếp nhận tàu bệnh viện của Mỹ

Ngày 22/2, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này không có nhu cầu tiếp nhận tàu bệnh viện do Mỹ đề xuất triển khai tới hòn đảo Bắc Cực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Nielsen khẳng định ngắn gọn: “Không, cảm ơn.” Theo ông, Greenland vận hành hệ thống y tế công cộng, trong đó mọi công dân đều được chăm sóc miễn phí. Đây là một lựa chọn mang tính nguyên tắc và là nền tảng của xã hội Greenland.

Thủ hiến Greenland đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt với hệ thống y tế của Mỹ, nơi người dân phải chi trả khi đi khám, chữa bệnh.

Ông cho biết Greenland luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các đối tác quốc tế, bao gồm cả Mỹ, song kêu gọi phía Washington trao đổi trực tiếp với chính quyền sở tại thay vì đưa ra những phát ngôn mang tính bộc phát trên mạng xã hội.

Cùng ngày, Đan Mạch cũng lên tiếng bác bỏ đề xuất này. Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen khẳng định người dân Greenland vẫn được bảo đảm tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế cần thiết. Những trường hợp cần điều trị chuyên sâu sẽ được chuyển tới Đan Mạch.

Ông Poulsen nhấn mạnh: “Không có nhu cầu về một sáng kiến y tế đặc biệt nào tại Greenland.”

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang phối hợp với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry để điều một “tàu bệnh viện tuyệt vời” tới Greenland nhằm chăm sóc “nhiều người đang bị bệnh.”

Đáng chú ý, đúng ngày ông Trump đưa ra đề xuất, lực lượng Đan Mạch đã hỗ trợ sơ tán một thủy thủ Mỹ từ tàu ngầm ngoài khơi thủ đô Nuuk sau khi người này gặp tình huống y tế khẩn cấp. Người này sau đó được đưa tới bệnh viện tại Nuuk để điều trị.

Tương tự Đan Mạch, tại Greenland, hệ thống y tế công bảo đảm quyền tiếp cận miễn phí cho công dân. Trên hòn đảo rộng lớn với dân số khoảng 57.000 người này hiện có 5 bệnh viện khu vực, trong đó bệnh viện tại thủ đô Nuuk tiếp nhận bệnh nhân từ khắp lãnh thổ.

Không đề cập trực tiếp tới đề xuất của Mỹ, song Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định bà “tự hào khi sống tại một quốc gia nơi dịch vụ y tế miễn phí và bình đẳng cho tất cả mọi người, nơi bảo hiểm hay điều kiện tài chính không quyết định việc 1 người có được điều trị tử tế hay không."

Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định Greenland có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh quốc gia Mỹ. Trước đây, ông từng đề cập khả năng kiểm soát hòn đảo này, song giọng điệu gần đây đã dịu lại sau khi đạt được một thỏa thuận khung với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc tăng cường ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực./.

