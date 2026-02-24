Slovakia ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine

Theo AFP, ngày 23/2, Thủ tướng Robert Fico tuyên bố Slovakia sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine cho đến khi Kiev mở lại đường ống dẫn dầu quan trọng vận chuyển dầu của Nga tới nước này.

Phía Ukraine cho biết đường ống dẫn dầu Druzhba đi qua lãnh thổ nước này để chuyển dầu của Nga tới Slovakia và Hungary đã bị hư hại vào ngày 27/1 do các cuộc không kích của Nga.

Cả hai quốc gia thành viên EU này, vốn vẫn tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng của Nga bất chấp chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc gián đoạn nguồn cung dầu.

"Kể từ hôm nay, nếu phía Ukraine quay sang yêu cầu Slovakia hỗ trợ ổn định lưới điện của họ, chúng tôi sẽ không cung cấp sự hỗ trợ đó," ông Fico phát biểu trong một đoạn video đăng trên trang Facebook cá nhân.

Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết trong một tuyên bố rằng họ chưa nhận được thông báo chính thức, nhưng điều này sẽ "không ảnh hưởng đến tình hình của hệ thống điện lưới thống nhất tại Ukraine."

"Lần cuối cùng Ukraine yêu cầu Slovakia hỗ trợ khẩn cấp là hơn một tháng trước và với khối lượng rất hạn chế," cơ quan này cho hay.

Thủ tướng Fico tuyên bố lệnh ngừng cung cấp điện sẽ được dỡ bỏ "ngay khi hoạt động trung chuyển dầu tới Slovakia được nối lại."

"Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tiếp theo," ông cảnh báo, đồng thời cho biết thêm rằng Slovakia cũng sẽ xem xét lại "những lập trường mang tính xây dựng trước đây đối với việc Ukraine gia nhập EU."

Ông khẳng định việc đình trệ nguồn cung dầu là một "quyết định mang tính chính trị thuần túy nhằm tống tiền Slovakia liên quan đến các lập trường quốc tế của nước này đối với cuộc chiến tại Ukraine."

Liên minh châu Âu (EU) đã không thể thống nhất được các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga nhân kỷ niệm 4 năm nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi Hungary phủ quyết động thái này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban - nhà lãnh đạo EU có quan điểm thân thiện nhất với Điện Kremlin - đang cản trở các lệnh trừng phạt và khoản vay trị giá 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine cho đến khi Kiev mở lại đường ống dẫn dầu.

Năm 2022, EU đã áp lệnh cấm đối với hầu hết các hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga, nhưng đường ống Druzhba được miễn trừ nhằm tạo thêm thời gian cho các quốc gia Trung Âu không giáp biển tìm kiếm nguồn cung thay thế./.

