Ông Rob Jetten trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan

Theo AFP, ngày 23/2, Chính phủ mới của Hà Lan đã tuyên thệ nhậm chức và ông Rob Jetten thuộc đảng Dân chủ 66 (D66) đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử.

Ông Jetten đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử hồi tháng 10, vượt lên vào phút chót để đánh bại đảng cực hữu Freedom Party (PVV) do chính trị gia nổi tiếng với quan điểm cứng rắn Geert Wilders lãnh đạo, với cách biệt sít sao.

Cuộc bầu cử sớm được tổ chức sau khi PVV rút khỏi liên minh cầm quyền trước đó, vốn chỉ tồn tại trong 11 tháng.

Đảng D66 của ông Jetten đã liên minh với đảng Trung hữu (CDA) và đảng Tự do (VVD) để thành lập chính phủ liên minh, nhưng chỉ có 66 ghế, thiếu 9 ghế để đạt đa số trong Quốc hội.

Sau chiến thắng bầu cử, ông Jetten tuyên bố có thể đánh bại các phong trào dân túy “nếu vận động tranh cử với một thông điệp tích cực cho đất nước.”

Trong bản cương lĩnh công bố tháng 1, ba đảng D66, CDA và VVD cam kết ủng hộ hoàn toàn Ukraine và khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ cam kết chi tiêu quốc phòng với NATO./.

Hà Lan: Lãnh đạo đảng Dân chủ 66 giành chiến thắng sít sao Những người Hà Lan sống ở nước ngoài đã ủng hộ ông Rob Jetten (16.049 phiếu), cao hơn gấp đôi so với số phiếu mà ông Wilders giành được (7.451 phiếu).