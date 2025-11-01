Khả năng Hà Lan sẽ có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử

Ngày 31/10, hãng thông tấn ANP của Hà Lan cho biết đảng D66 theo đường lối trung dung ở nước này hiện đang giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó 2 ngày.

Lãnh đạo đảng D66 của Hà Lan, ông Rob Jetten, đang trên đường trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan.

Theo ANP, với gần như toàn bộ số phiếu được kiểm, đảng Tự do (PVV) cực hữu, do ông Geert Wilders lãnh đạo, khó có thể lật ngược được kết quả của đảng D66.

Hiện chỉ còn 1 khu vực bầu cử và số phiếu bầu ở nước ngoài gửi qua đường bưu điện chưa được kiểm, song đảng D66 đang dẫn trước đảng PVV khoảng 15.155 phiếu. Do đó, nhiều khả năng đảng D66 sẽ giành được 27 ghế Hạ viện gồm 150 ghế, trong khi đảng PVV chỉ giành được 26 ghế.

Dù tăng gấp 3 số ghế so với kỳ tổng tuyển cử trước đó (năm 2023), song đảng D66 vẫn cần phải đàm phán để thành lập chính phủ liên minh.

Cùng ngày, ông Jetten cũng đã tuyên bố giành chiến thắng trước đối thủ cực hữu Geert Wilders, khẳng định thành công này của ông cho thấy cho thấy các phong trào dân túy có thể bị đánh bại ở châu Âu.

Ông Jetten tuyên bố: “Chúng tôi đã trở thành đảng lớn nhất - một kết quả mang tính lịch sử, nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn.”

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử Hà Lan là phép thử quan trọng cho sức mạnh của các phong trào dân túy ở châu Âu, trong bối cảnh các đảng cực hữu đang nổi lên tại Pháp, Đức và Anh.

Theo quy định, đảng D66 sẽ cần ít nhất 3 đối tác liên minh để đạt được đa số 76 ghế trong Hạ viện.

Các khả năng được xem xét bao gồm: đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) có 22 ghế, Liên minh Lao động-Xanh (GroenLinks-PvdA) với 20 ghế và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) với 18 ghế.

Tuy nhiên, bất đồng ý thức hệ có thể khiến quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng. Đảng VVD trước đó khẳng định “không thể liên minh với Liên minh Lao động-Xanh,” trong khi đảng D66 mong muốn xây dựng liên minh chính trị rộng lớn.

Thủ tướng đương nhiệm Dick Schoof ngày 31/10 nhận định “rất khó có thể thành lập chính phủ liên minh mới trước lễ Giáng sinh,” do những khác biệt sâu sắc giữa các đảng phái. Ông Schoof sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng lâm thời cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Theo kế hoạch, phiếu bầu của công dân Hà Lan ở nước ngoài sẽ được kiểm đến ngày 3/11 và kết quả chính thức dự kiến công bố ngày 7/11./.

Hà Lan khẳng định sớm tổ chức bầu cử bất thường Thủ tướng tạm quyền Dick Schoof khẳng định nhiều thành viên Quốc hội Hà Lan ủng hộ bầu cử bất thường đồng thời cho biết chính phủ lâm thời sẽ sớm ấn định ngày.