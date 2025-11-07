Ông Rob Jetten có khả năng là Thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Hà Lan

Ngày 7/11, Hội đồng bầu cử Hà Lan (DEC) đã chính thức tuyên bố ông Rob Jetten, 38 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ 66 (D66) theo đường lối trung dung, đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tuần trước, mở ra khả năng nước này có Thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay.

Theo DEC, với 29.668 phiếu ủng hộ, ông Jetten đã giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Geert Wilders - lãnh đạo đảng Tự do (PVV) cực hữu. Tuy nhiên, với hệ thống nghị viện phân mảnh, không đảng nào đạt đa số tuyệt đối (76/150 ghế) để có thể đứng ra thành lập chính phủ. Đảng D66 và đảng PVV đều giành 26 ghế, buộc ông Jetten phải tìm kiếm các đối tác liên minh, quá trình mà giới phân tích cho rằng có thể mất nhiều tháng.

Ông Jetten muốn thành lập một liên minh 4 bên gồm D66, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA - 18 ghế), đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD - 22 ghế) và Liên minh Xanh/Công đảng (Green/Labour - 20 ghế). Nếu thành công, ông Jetten sẽ lãnh đạo một liên minh đa số với 86 ghế. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng VVD Dilan Yesilgoz đã loại trừ khả năng bắt tay với Liên minh Xanh/Công đảng.

Trước đó, ngày 31/10, hai ngày sau cuộc tổng tuyển cử, ông Jetten cũng đã tuyên bố giành chiến thắng trước đối thủ cực hữu Wilders, khẳng định thành công này của ông cho thấy các phong trào dân túy có thể bị đánh bại ở châu Âu. Ông Jetten tuyên bố: “Chúng tôi đã trở thành đảng lớn nhất – một kết quả mang tính lịch sử, nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn."

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử ở Hà Lan là phép thử quan trọng cho sức mạnh của các phong trào dân túy ở châu Âu, trong bối cảnh các đảng cực hữu đang nổi lên tại Pháp, Đức và Anh./.

Những người Hà Lan sống ở nước ngoài đã ủng hộ ông Rob Jetten (16.049 phiếu), cao hơn gấp đôi so với số phiếu mà ông Wilders giành được (7.451 phiếu).