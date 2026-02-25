Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine

Đúng dịp kỷ niệm tròn 4 năm nổ ra xung đột tại Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết lịch sử kêu gọi thiết lập "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" cùng "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài."

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11, dự thảo nghị quyết do Ukraine và một số quốc gia châu Âu bảo trợ đã được thông qua với kết quả 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng. Nga bỏ phiếu phản đối, trong khi Mỹ là một trong những nước bỏ phiếu trắng.

Phát biểu nhân dịp này, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nhà ngoại giao sử dụng mọi công cụ để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột này.

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần "nỗ lực mỗi ngày vì hòa bình" và kêu gọi một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện."

Bà Baerbock nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời phải tôn trọng chủ quyền và độc lập của Ukraine.

Ngoài lệnh ngừng bắn, nghị quyết còn đề cập đến các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm trao đổi toàn bộ tù binh chiến tranh, thả tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp, hồi hương tất cả những người bị giam giữ và thường dân bị cưỡng bức di dời, trục xuất, bao gồm cả trẻ em./.

