Tổng thống Ukraine thúc giục Tổng thống Mỹ ủng hộ chống Nga

Ngày 23/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc người đồng cấp Mỹ Donald Trump “chung chiến tuyến,” trong bối cảnh cuộc chiến tàn khốc của Nga ở Ukraine tròn 4 năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Trả lời trang tin CNN, ông Zelensky nhấn mạnh Mỹ cần “ở bên cạnh… một quốc gia dân chủ đang chống lại một cá nhân. Vì cá nhân ấy là cuộc chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin là chiến tranh.”

Khi được hỏi rằng liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự gây sức ép đủ lớn với ông Putin nay không, nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Không.”

Ông cho biết thêm: “Chúng ta không thể cho ông ta cái mọi thứ ông ấy muốn. Vì Putin muốn chiếm đóng chúng tôi. Nếu cho mọi thứ mà ông ta muốn, chúng tôi sẽ mất tất cả, người dân sẽ tháo chạy hoặc sẽ trở thành người Nga”./.

