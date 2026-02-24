Ngôi sao gốc Việt tiếp tục ghi dấu ấn tại Hungary

Từ nhiều năm nay, tại Nhà hát Madách, một cơ sở văn hóa nổi tiếng tọa lạc ngay tại Đại lộ Vòng cung lớn (trung tâm thủ đô Budapest), có ảnh một cô gái gốc Việt nhỏ nhắn bên cạnh những tên tuổi nghệ sỹ gạo cội của Hungary.

Đó là Nguyễn Thanh Hiền, giọng ca tài năng gốc Việt, gương mặt trẻ quen thuộc với công chúng yêu nhạc Hungary và hiện đang có vai diễn chủ đạo trong vở nhạc kịch "Nữ hoàng băng giá" ("Frozen," phiên bản tiếng Hung mang tên Jégvarázs").

Bản gốc của vở nhạc kịch nổi tiếng này - với phần âm nhạc và lời ca khúc do Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez sáng tác, kịch bản được chấp bút bởi Jennifer Lee - dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng công chiếu năm 2013 của hãng Walt Disney.

"Nữ hoàng băng giá" chính thức ra mắt trên sân khấu Broadway vào tháng 3/2018 và từ đó, đã lan truyền khắp thế giới với nhiều phiên bản quốc gia khác như Australia, Nhật Bản, Bắc Âu, Hà Lan, Đức..., để lại dư âm tốt đẹp.

Được xây dựng dựa trên cốt truyện và lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển "Bà chúa Tuyết" của nhà văn Hans Christian Andersen, câu chuyện của vở nhạc kịch xoay quanh tình thân giữa hai chị em công chúa Elsa và Anna.

Elsa sở hữu phép thuật có thể tạo ra băng và tuyết, nhưng không biết cách kiểm soát sức mạnh của mình, và sau khi lên ngôi nữ hoàng, cô vô tình khiến cả vương quốc chìm trong mùa đông vĩnh cửu, suýt nữa cướp đi mạng sống của em gái mình.

Để cứu vãn, Anna buộc phải hy sinh, thể hiện tình yêu đích thực. Vở nhạc kịch "bùng nổ trên sân khấu với phần trình diễn mãn nhãn, những ca khúc cuốn hút khó quên và thông điệp mạnh mẽ về lòng dũng cảm, về tình thân gắn kết và về việc được là chính mình. Với trẻ em, đó là chuyến phiêu lưu đẹp như mơ. Với người lớn, đó là câu chuyện sâu lắng đầy xúc động. Một trải nghiệm gia đình trọn vẹn mà nhiều năm sau vẫn còn nhớ mãi," theo giới thiệu tại Hungary.

Phiên bản tiếng Hungary, sau khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái tại Nhà hát Madách, Budapest, đã đạt được thành công vang dội mà một yếu tố không thể bỏ qua là vai diễn thuyết phục của Hiền (nghệ danh của Nguyễn Thanh Hiền) trong vai chính Công chúa Anna.

Cô là một nghệ sỹ đa lĩnh vực gốc Việt sinh ra tại Budapest, hiện sống và làm việc tại Brooklyn (Mỹ), trong lĩnh vực âm nhạc đương đại và nhạc kịch. Mỗi khi nhận được vai diễn, cô lại trở về Budapest trình diễn.

Hiền là một gương mặt quen thuộc của công nghiệp giải trí Hungary từ năm 2008. Lúc đó, mới ở tuổi 14, cô tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình tìm kiếm tài năng trẻ Megasztár (mùa thứ 4), và được xếp hạng thứ 6. Từ đó, Hiền trở thành một giọng hát được yêu mến, gặt hái nhiều thành quả và ra hai album nhạc nhẹ.

Năm 2014, cô được nhận vào học tại một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc đương đại lớn nhất của Mỹ và thế giới, là Học viện Âm nhạc Berklee (Boston).

Hiền tốt nghiệp năm 2019, rồi làm việc với vai trò một nhà sản xuất, tác giả ca khúc và ca sỹ ở Mỹ. Là một nghệ sỹ đa năng, lớn lên cùng những làn điệu dân ca Hungary, đồng thời thấm đẫm âm nhạc truyền thống Việt Nam qua ông bà là nghệ sỹ cải lương tại Hà Nội, các sáng tác của Hiền kết hợp trình diễn thanh nhạc, âm nhạc nguyên bản và thiết kế âm thanh, được nuôi dưỡng từ trải nghiệm sống giữa nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống nghệ thuật khác nhau.

Không bằng lòng với hình ảnh một ca sỹ "nhí," Hiền trưởng thành rất nhiều với những nỗ lực học hỏi, để có những vai diễn trong nhạc kịch, một lĩnh vực khó, đặc biệt là với một nghệ sỹ gốc Á.

Đầu năm 2015, Hiền đã thủ vai chính trong vở musical "Miss Saigon" phiên bản tiếng Hung tại Nhà hát Ca-Nhạc-Vũ-Kịch Budapest. Tiếp tục, năm 2023, Hiền là một trong 6 diva nhạc Pop vào vai người vợ thứ 5 của Vua Henry VIII trong phiên bản tiếng Hungary của vở nhạc kịch "SIX."

Được báo chí đánh giá là đã kết hợp thành công giọng hát soul với âm nhạc điện tử, pha trộn văn hóa Đông Nam Á và Hungary, từ một ca sỹ nhạc nhẹ, Hiền đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện phần vũ đạo trên sân khấu, đặc biệt là trong vai diễn nhạc kịch thứ ba ở "Nữ hoàng băng giá," khi cô phải vừa hát liên tục vừa thực hiện vũ đạo nhiều nhất trong số các diễn viên. Chia sẻ ngay sau buổi diễn, Hiền cho hay, ba vai diễn nhạc kịch mà cô trải qua đi kèm thách thức khác nhau.

Với "Nữ hoàng băng giá," cô như gặp lại giấc mơ tuổi thơ của các cô bé - mà không dám nghĩ là có lúc trở thành sự thật! - khi ai cũng muốn trở thành công chúa trong phim hoạt hình Walt Disney.

Vai diễn công chúa Anna, với Hiền, rất khó, vì "phải diễn rất nhiều" do nhân vật "có rất nhiều năng lượng, không bao giờ ngừng nghỉ, xuất hiện rất nhiều trong vở diễn" nên phải nhảy rất nhiều, "các ca khúc cũng không đơn giản," "phải rất tập trung cả về tinh thần lẫn thể chất."

Bên cạnh đó, câu chuyện về nữ hoàng băng giá đã rất quen thuộc với các cháu nhỏ, rất thích nhân vật công chúa Anna, nên Hiền cảm thấy "phải có trách nhiệm để làm sao các em cũng thích ít nhất là như khi xem phim hoạt hình."

Chào đời trong một gia đình gốc Á nhập cư, Hiền đã đi một chặng đường dài trên con đường nghệ thuật, showbiz đầy thử thách và gian khó để xuất hiện trong nhạc kịch, loại hình mà như Hiền thổ lộ, "trước đây chưa hề có người Châu Á nào ở Hungary có mặt."

Năm nay 32 tuổi, Nguyễn Thanh Hiền coi nỗ lực và thành công của mình cũng là niềm vui và tự hào chung của cộng đồng Việt tại Hungary, đồng thời bày tỏ sự biết ơn các đồng nghiệp, đạo diễn, nhà hát... đã cho cô cơ hội trình diễn ở thể loại nhạc kịch mà cô rất yêu thích.

Là người châu Á, đến với âm nhạc từ xa, nên việc có mặt thường xuyên trên sân khấu nhạc kịch tại Hungary, với Hiền, là điều "rất đặc biệt, không phải ngẫu nhiên mà có được," nghệ sỹ gốc Việt cho hay.

Chào đời, trưởng thành và được biết đến đầu tiên tại Hungary, sau đó được đào tạo bài bản, sinh sống và làm việc tại Mỹ, Hiền là một "công dân thế giới" nhưng cô vẫn giữ quốc tịch Việt sau khi nhập tịch Hungary năm 2010.

Với tư cách nghệ sỹ biểu diễn, Hiền đã xuất hiện trên nhiều sân khấu Âu, Mỹ, dầu vậy, căn tính Việt trong cô vẫn mạnh mẽ, cô từng thử nghiệm nhạc Việt, nói thạo tiếng Việt và lâu nay, vẫn ấp ủ khát khao lớn là có dịp về biểu diễn tại quê hương Việt Nam.

Hiền được ghi nhận là "Người phụ nữ của Năm" (tạp chí Glamour), cũng như là một trong 30 gương mặt thành công ở lứa tuổi U30 (tạp chí Forbes phiên bản Hungary) cùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác.

Cô đã khẳng định vị thế như một tiếng nói trẻ triển vọng trên bản đồ nghệ thuật quốc tế, đồng thời, tấm gương Hiền cũng cho thấy bên cạnh tài năng, thì nghị lực và sự cố gắng bền bỉ qua năm tháng có thể khiến người Việt thành công trong quá trình hội nhập gian nan trên xứ người./.

