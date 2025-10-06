Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary tưng bừng tổ chức Tết Trung thu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, tối 4/10, tại Trung tâm thương mại Thăng Long ở thủ đô Budapest của Hungary, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary đã long trọng tổ chức Tết Trung Thu cộng đồng 2025 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này.

Đến dự có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và gia đình Đại sứ quán, bà con cộng đồng, các hội đoàn người Việt, phụ huynh và các cháu thanh, thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh Tết Trung Thu không chỉ là Tết của thiếu nhi mà còn là dịp đoàn viên để cả gia đình quây quần, chia sẻ niềm vui sum họp, để thế hệ trẻ hiểu thêm về văn hóa dân tộc và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam dù đang sinh sống nơi xa Tổ quốc.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp và vui tươi của đêm Trung Thu, Đại sứ Bùi Lê Thái xúc động nói: “Ánh trăng hôm nay trên bầu trời Budapest cũng chính là vầng trăng mà người thân của chúng ta đang ngắm nhìn nơi quê nhà. Mỗi chiếc bánh nướng, bánh dẻo, mỗi chiếc đèn lồng không chỉ là hương vị tuổi thơ, mà còn là sợi dây kết nối chúng ta với cội nguồn dân tộc.”

Đại sứ Việt Nam tại Hungary phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân sự kiện này, Đại sứ Bùi Lê Thái gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định sự quan tâm, khích lệ, động viên kịp thời để thế hệ trẻ Việt Nam ở Hungary nỗ lực học tập tốt, trở thành những người con hiếu thảo trong gia đình, thành viên ưu tú của cộng đồng và công dân hữu ích cho đất nước.

Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc như múa lân, rước đèn, phá cỗ, văn nghệ thiếu nhi và phần trao quà Trung thu cho các em nhỏ. Bên cạnh niềm vui đón Tết Trung Thu, chương trình còn là dịp để bà con cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại truyền thống quê hương và thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Chương trình Tết Trung Thu năm nay đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, không chỉ mang đến niềm vui cho các cháu thiếu nhi mà còn khơi dậy trong mỗi người con xa xứ niềm tự hào về nguồn cội, tình yêu quê hương và sự đoàn kết gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary./.

