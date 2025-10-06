Chiến sỹ "mũ nồi xanh" mang Tết Trung Thu Việt Nam đến với trẻ em Trung Phi

Nhân dịp Tết Trung Thu 2025, Tổ Công tác Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) đã tổ chức chương trình “Ánh trăng trung thu Việt Nam” - chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite), thủ đô Bangui, Cộng hoà Trung Phi. Sự kiện mang đậm dấu ấn nhân văn, vừa lan tỏa nét đẹp truyền thống Việt Nam, vừa thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Phi.

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tá Duy Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA cho hay Tết Trung thu là ngày lễ truyền thống của Việt Nam, gắn với hình ảnh trăng rằm tròn đầy, tượng trưng cho sự đoàn viên, hạnh phúc và yêu thương. Vào dịp này, trẻ em thường được người lớn tặng quà, cùng nhau rước đèn, phá cỗ, chơi trống lân và ngắm trăng.

Trung tá Duy Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA hướng dẫn các em nhỏ tô màu, làm đèn Trung Thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhỏ Trung Phi không chỉ niềm vui trong dịp Tết Trung Thu, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái và văn hóa truyền thống của Việt Nam - nơi trẻ em luôn được yêu thương, quan tâm và dành những điều tốt đẹp nhất,” Trung tá Duy Văn Sơn nói.

Tết Trung Thu Việt Nam với rất nhiều hoạt động đã được các chiến sỹ mũ nồi xanh của Việt Nam tái hiện ngay tại sự kiện, mang niềm vui đến cho những trẻ em Trung Phi.

Các em nhỏ đã vô cùng thích thú khi được hướng dẫn làm món nem truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các em nhỏ đã vô cùng thích thú khi được hướng dẫn làm món nem truyền thống. Những đôi tay bé nhỏ khéo léo cuốn từng chiếc nem, chờ rán vàng giòn rồi cùng nhau thưởng thức trong niềm hân hoan.

Khu vực tô màu và làm đèn lồng trở thành điểm thu hút nhất. Những tờ giấy màu rực rỡ, cây bút sáp, kéo nhỏ và hồ dán được chuyền tay nhau trong tiếng nói cười. Các sỹ quan Việt Nam tận tình hướng dẫn từng động tác gấp, dán, lắp khung để tạo thành những chiếc đèn ông sao năm cánh - biểu tượng của trung thu Việt Nam.

Niềm vui của trẻ em Trung Phi khi được tham gia chương trình, cầm trên tay chiếc đèn ông sao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, kéo co hay chiếc ghế âm nhạc cũng khiến khuôn viên Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite) tại thủ đô Bangui rộn rã tiếng cười. Em Gimba, 10 tuổi, chia sẻ: “Cháu rất vui khi được chơi cùng các cô chú Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cháu biết đến Tết Trung Thu. Cháu thích nhất là đèn lồng, vì nó sáng và đẹp như ánh trăng.”

Bên cạnh các hoạt động tại chương trình, Tổ Công tác Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) cũng chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa gồm sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, bánh kẹo và đèn ông sao để trao tặng cho các em nhỏ. Những món quà giản dị ấy được gói ghém trong tình cảm và tấm lòng sẻ chia của những người lính mũ nồi xanh - những sứ giả hòa bình của Việt Nam nơi đất khách.

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" Việt Nam rất vui và xúc động khi đã mang niềm vui đến cho các em. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thiếu tá Tô Ngọc Anh, một thành viên nữ trong Tổ Công tác chia sẻ: “Nhiều em nhỏ ở đây chưa từng có cơ hội được đón một ngày lễ dành riêng cho mình. Khi nhìn thấy các em cười, chúng tôi cảm nhận rõ giá trị của việc đem lại niềm vui và lan tỏa yêu thương. Trung Thu của chúng tôi vì thế cũng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.”

Hoạt động thiện nguyện này cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc Phái bộ MINUSCA. Đại diện Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite), thủ đô Bangui, Cộng hoà Trung Phi bày tỏ cảm ơn sâu sắc, khẳng định chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc.

Không chỉ là dịp vui chơi, chương trình “Ánh trăng trung thu Việt Nam” còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam - thân thiện, nhân hậu và yêu hòa bình tới bạn bè quốc tế. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh chung của Liên Hợp Quốc: mang lại hòa bình, ổn định và phát triển cho các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của xung đột./.

