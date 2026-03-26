Lượng thí sinh thi đánh giá năng lực chuyên biệt ở TP Hồ Chí Minh tăng 35%

Sáng 26/3, hàng ngàn thí sinh đã tham dự đợt 1, kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại 5 điểm thi ở 4 địa phương, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh.

Đợt 1 kỳ thi diễn ra từ ngày 26-29/3 với nhiều ca thi, thu hút hơn 15.100 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 35% so với cùng đợt năm trước. Đây là một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn trong khối ngành sư phạm.

Kỳ thi là phương thức xét tuyển quan trọng hướng đến việc tuyển chọn được những thí sinh có năng lực chuyên biệt phù hợp với yêu cầu đầu vào của các ngành học mang tính đặc thù tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, nhiều trường trong cả nước công nhận kết quả kỳ thi để xét tuyển, giúp thí sinh mở rộng cơ hội vào đại học, nhất là khối ngành đào tạo giáo viên.

Kỳ thi được tổ chức gồm 6 bài thi độc lập: Toán, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Hóa học và Tiếng Anh. Đối tượng dự thi là học sinh lớp 11, lớp 12 và những cá nhân có nguyện vọng tìm hiểu về kỳ thi, bài thi.

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn thi tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học mong muốn; chủ động chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp với điều kiện cá nhân.

Đề thi năm nay tiếp tục được cải tiến, tập trung đánh giá tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn - những yếu tố then chốt mà chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hướng tới; phần lớn kiến thức nằm trong chương trình lớp 12, còn lại là trải đều kiến thức lớp 10 và lớp 11. Thí sinh làm bài trên máy tính, mỗi môn thi trong 90 phút.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu được tổ chức từ năm 2022 với khoảng 2.000 lượt thí sinh dự thi.

Năm nay, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3 đợt thi với tổng quy mô khoảng 40.000 lượt thí sinh.

Theo nhà trường, lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng qua các năm cho thấy sức hút ngày càng lớn của phương thức tuyển sinh đánh giá năng lực chuyên sâu trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học.

Đặc biệt, số thí sinh đăng ký dự thi năm nay tiếp tục tăng mạnh được xem là tín hiệu tích cực đối với chủ trương đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào giáo viên trong những năm tới.

Trước sự gia tăng về số lượng thí sinh, nhà trường đã nâng cấp hệ thống đăng ký trực tuyến, hoàn thiện các phương án tổ chức thi, giám sát và bảo mật dữ liệu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và minh bạch.

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 quy định, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Riêng các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1-5.

Đào tạo giáo viên là một trong những nhóm ngành tuyển sinh mang tính đặc thù, chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ dựa trên năng lực đào tạo của các trường và nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở các địa phương. Đây cũng là một trong ba nhóm ngành đào tạo Bộ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào./.

