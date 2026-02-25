TP Hồ Chí Minh: Thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia tăng 5,14%

Ngày 25/2, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết thúc thời hạn đăng ký tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của đại học này, có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với cùng đợt năm 2025. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi qua các năm liên tục tăng cho thấy sức hút và uy tín của kỳ thi trong hệ thống tuyển sinh đại học cả nước.

Năm 2026, kỳ thi được mở rộng quy mô tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm tạo cơ hội tuyển sinh đa dạng và thuận tiện cho thí sinh trên cả nước. Theo đó, kỳ thi năm nay tiếp tục được tổ chức thành 2 đợt thi vào ngày 5/4 và 24/5. Thí sinh có thể dự thi một hoặc cả hai đợt thi nhằm tăng cơ hội xét tuyển vào các ngành, các trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi.

Đợt 1 diễn ra tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Đợt 2 được tổ chức tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Cấu trúc và nội dung bài thi năm 2026 tiếp tục được triển khai theo cấu trúc đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, với thời gian làm bài 150 phút; thí sinh làm bài thi trên giấy. Bài thi được chia thành ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học, Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần Toán học 30 câu; phần Tư duy khoa học 30 câu - đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Cách phân bổ này hướng đến việc đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Trong kỳ thi năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chính sách miễn 100%, giảm 70% và giảm 50% lệ phí dự thi đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (lệ phí dự thi là 360.000 đồng/lượt thi). Thí sinh thuộc diện miễn, giảm cần nghiên cứu kỹ quy định và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo hướng dẫn.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, đối với giấy tờ dự thi, thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản chính còn thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã dùng để đăng ký.

Trường hợp giấy tờ tùy thân bản chính bị thất lạc vì lý do bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi; phải thực hiện các thủ tục chứng thực tại hội đồng thi theo đúng quy định.

Được tổ chức từ năm 2018, Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước, trở thành phương thức tuyển sinh đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ trong hệ thống mà còn ở nhiều trường đại học và cao đẳng khác.

Riêng năm 2025, kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi kỷ lục với hơn 152.000 thí sinh, hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh, thành phố. Cũng trong năm 2025, 111 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển một phần chỉ tiêu đầu cao; riêng trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh./.

