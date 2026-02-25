Thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế Việt Nam tại châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 24/2, Hội nghị và triển lãm giáo dục quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAIE) năm 2026 đã khai mạc tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) với sự tham dự của khoảng 3.000 nhà lãnh đạo giáo dục đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Thu Thủy cùng đại diện 17 cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu của Việt Nam tham gia quảng bá và thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế tại sự kiện.



Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Venky Shankararaman, Chủ tịch APAIE đã đánh giá cao sự tham dự của đoàn đại biểu Việt Nam với số lượng đại diện của các trường đại học đông đảo nhất từ trước đến nay.

Ông Venky Shankararaman nhấn mạnh, nhiều quốc gia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng đang mong muốn thúc đẩy và tăng cường hợp tác với các trường đại học của Việt Nam.

Do vậy, ông Shankararaman đã đề xuất với Ban Thư ký APAIE tổ chức các hội thảo nâng cao năng lực hợp tác giáo dục quốc tế tại Việt Nam, gần đây nhất là ở New Delhi (Ấn Độ) và trước đó là Indonesia nhằm mục đích hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên đại học về quốc tế hóa.

Bản thân ông Venky Shankararaman cũng từng giảng dạy nhiều sinh viên Việt Nam, đánh giá họ đều là những người thông minh, thân thiện, có trình độ hiểu biết, nỗ lực học tập và xây dựng được ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế.



Tại sự kiện, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy cho biết APAIE 2026 là sự kiện quan trọng cả mặt chiến lược và thời điểm khi hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam đã trưởng thành, có sự phát triển vượt bậc và sẵn sàng thúc đẩy mở rộng hợp tác tại khu vực, cũng như trên thế giới.

Bà Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh đoàn đại biểu Việt Nam tại APAIE lần này sẽ tập trung vào việc thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, kết hợp làm sâu sắc thêm những mối quan hệ truyền thống để tạo nhiều cơ hội hơn cho các sinh viên, giảng viên, nhà khoa học cả của Việt Nam và các nước trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam hiện đang có khoảng 2,2 triệu sinh viên học tập trong nước và khoảng 200.000 học sinh và sinh viên học tập tại các trường đại học lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, sự tham gia của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 17 cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu của Việt Nam tại APAIE 2026 cũng sẽ tạo ra hình ảnh tốt đẹp, thúc đẩy quảng bá tiềm năng giúp bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về giáo dục Việt Nam.



Theo bà Nguyễn Thu Thủy, việc tham gia APAIE 2026 chính là cơ hội để Việt Nam tiếp tục thu hút các đối tác lớn trên thế giới đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và thúc đẩy hợp tác tại Việt Nam.

Việt Nam không chỉ gửi sinh viên ra nước ngoài đào tạo, mà còn khiến cho cộng đồng quốc tế hiểu hơn nữa về sự ưu việt của hệ thống giáo dục và lựa chọn đến với Việt Nam như một trung tâm về giáo dục và đào tạo quốc tế mới trong khu vực, cũng như trên thế giới trong thời gian tới.

Việt Nam hiện đã huy động các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong nước vào cuộc cùng với việc tăng cường hợp tác quốc tế để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp thúc đẩy mở rộng thị trường qua hơn 500 chương trình liên kết đào tạo ở các trình độ khác nhau với nhiều trường đại học và đối tác uy tín cao trên thế giới.



Bà Nguyễn Thu Thủy cho biết thêm Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang chú trọng tăng cường hơn nữa các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi và những ngành Việt Nam đang ưu tiên, ví dụ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng xanh, công nghệ sinh học hoặc đường sắt tốc độ cao.

Đây là những ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tạo điều kiện tối đa các trường đại học quốc tế và các trường đại học của Việt Nam trao đổi tín chỉ, tiến tới công nhận bằng cấp đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự giao lưu của dòng lao động xuyên biên giới.



Bà Nguyễn Thu Thủy cho rằng Việt Nam và Hong Kong có sự gần gũi về địa lý và sự tương đồng về văn hóa, nên cũng sẽ tạo cơ hội để các sinh viên Việt Nam tham gia nhiều hơn vào các chương trình trao đổi học thuật, phối hợp nghiên cứu và đào tạo ngành nghề.

Không những vậy, Việt Nam cũng mong muốn thu hút nhiều hơn các giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia đến từ các trường đại học từ khắp nơi trên thế giới nói chung và Hong Kong nói riêng.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang Trần Thị Mỹ Diệu cho biết APAIE quy tụ nhiều trường đại học, các tổ chức giáo dục và đối tác về nghiên cứu uy tín trên toàn cầu.

Do vậy, Trường Đại học Văn Lang tại sự kiện lần này sẽ tập trung vào chiến lược quốc tế hóa, cam kết và nâng tầm học thuật quốc tế. Qua đó, sẽ tạo ra những giá trị thực chất cho xã hội từ những dự án, kết quả nghiên cứu, học tập, trao đổi lẫn nhau giữa các bên liên quan.



Tương tự, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Trần Vũ cũng cho biết nhà trường hiện đang có hàng trăm đối tác từ các cơ sở giáo dục trên khắp thế giới và kỳ vọng thông qua tham gia APAIE lần này sẽ tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới hợp tác quốc tế, trong đó tập trung vào việc thu hút các sinh viên quốc tế đến với Việt Nam thông qua một số loại hình như học toàn phần, học một kỳ hoặc giao lưu văn hóa và ngôn ngữ trong thời gian ngắn.



Trên phương diện khác, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất Trần Thanh Hải nhấn mạnh việc tham dự APAIE là cơ hội lớn để trường có thể mở rộng các hoạt động hợp tác, ký kết bản ghi nhớ và thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo.

Đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhà trường cũng sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các chương trình hợp tác chất lượng cao để thúc đẩy các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn, đặc biệt là các lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh như đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



Cùng quan điểm, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa Nguyễn Phú Khánh cho biết, nhà trường hiện đang có nhiều chương trình hỗ trợ cho sinh viên quốc tế đến theo học tại Việt Nam.

Khi sinh viên quốc tế đến học, ngoài việc hỗ trợ kinh phí như học bổng, ký túc xá, sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia các dự án nghiên cứu, thực tập và khởi nghiệp.

Đại học Phenikaa đang tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian đến từ các nước như Mỹ, Phần Lan và Lào, thêm vào đó là các sinh viên đến học một kỳ hoặc trao đổi ngắn hạn.



Bên lề sự kiện, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Thu Thủy đã có cuộc gặp và làm việc với Cục trưởng Cục Giáo dục Hong Kong Choi Yuk-lin để cùng trao đổi về thực trạng và việc thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học giữa hai bên.

Bài trình bày cập nhật chính sách giáo dục quốc tế Việt Nam của Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách mời.



APAIE 2026 sẽ kéo dài đến ngày 27/2./.

