Việt Nam nằm trong trọng tâm ưu tiên của ngành giáo dục quốc tế Australia

Ngày 2/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi làm việc với Quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục Australia Karen Sandercock tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra.



Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại cuộc gặp, Quyền Thứ trưởng Karen đánh giá cao kết quả hợp tác giáo dục giữa Australia và Việt Nam thời gian qua; ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của Đại sứ quán với phía Bộ Giáo dục Australia trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước, trong đó có hoạt động của Đại học RMIT tại Việt Nam; cập nhật các chính sách mới của Chính phủ Australia đối với sinh viên quốc tế, trong đó có việc nâng trần tuyển sinh sinh viên quốc tế thêm 250.000 chỉ tiêu vào năm 2026.



Bà Karen cho biết Việt Nam luôn nằm trong trọng tâm ưu tiên của Chính phủ và ngành giáo dục quốc tế Australia, theo đó dự kiến Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare sẽ có chuyến thăm Việt Nam, dự kiến vào cuối năm 2025.

Chuyến thăm sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học, cơ hội việc làm cho sinh viên cũng như lĩnh vực đào tạo nghề và phát triển mô hình giáo dục xuyên biên giới.



Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm chúc mừng bà Karen vừa được giao nhiệm vụ Quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục Australia, nhấn mạnh giáo dục đào tạo luôn là một trong 6 trụ cột trong hợp tác giữa hai nước kể từ khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Đại sứ chia sẻ trong chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến Việt Nam mới đây, giáo dục cũng là nội dung được quan tâm nêu bật. Trên cơ sở đề xuất của Quyền Thứ trưởng Karen, Đại sứ đã cung cấp thông tin về Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam liên quan đến đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Qua đó, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ mong muốn Việt Nam và Australia sẽ tạo ra những bước đột phá trong hợp tác giáo dục trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực thời gian tới./.

