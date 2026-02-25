“Vó ngựa” vượt non cao: Sáu đại công trường vùng biên Đà Nẵng bứt tốc

Tại Đà Nẵng, việc đầu tư 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới không chỉ là một dự án giáo dục, mà là nhiệm vụ chính trị cốt lõi được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Xây dựng những ngôi trường bề thế nơi phên dậu Tổ quốc mang ý nghĩa quan trọng trong việc giữ dân, bồi dưỡng nhân lực và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh.

Mang trong mình sứ mệnh đó, cùng với tinh thần dũng mãnh của năm Bính Ngọ, 6 đại công trường vùng biên đang tung "vó ngựa" bứt tốc, quyết tâm vượt qua sự khắc nghiệt của núi rừng để đưa dự án về đích đúng hẹn cho năm học 2026-2027.

Dồn lực cho những nền móng đầu tiên

Quá trình triển khai 6 dự án trường nội trú vùng biên gặp muôn vàn thách thức do địa hình chia cắt, giao thông trắc trở và sự khan hiếm nguồn vật liệu tại chỗ.

Ông Nguyễn Công Thành (thứ 2 phải qua), Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng báo cáo tiến độ dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhìn nhận thực tế này, ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng thẳng thắn chia sẻ:

"Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp Đắc Pring và La Êê nằm ở khu vực sát biên giới, vùng núi cao rất xa xôi và điều kiện đi lại vô cùng khó khăn. Tuyến đường Quốc lộ 14D dẫn vào đây hiện đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển cát, đá và các loại vật liệu xây dựng".

Tuy nhiên, tinh thần không chùn bước đã tạo ra những kết quả đột phá tính đến cuối tháng 2/2026.

Nổi bật nhất là dự án Trường La Êê (270,7 tỷ đồng), toàn bộ 47 thửa đất của 29 hộ dân đã được bàn giao. Đơn vị thi công tại đây đã chủ động đưa máy xay, nghiền đá lên hiện trường để tự chủ vật liệu, đồng thời đăng ký làm xuyên Tết, đẩy khối lượng san nền lên hơn 95.300/377.000 khối. Tương tự, tại dự án Trường Đắc Pring (289 tỷ đồng), 100% mặt bằng đã được bàn giao, công tác san nền các phân khu đạt từ 35 đến 95%.

Đặc thù địa hình miền núi gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tổ chức thi công các dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tại Trường Tây Giang (285,8 tỷ đồng), nhà thầu đã đào móng và đổ bê tông lót khối lớp học, khối hiệu bộ đạt 50%. Trường Hùng Sơn (316,7 tỷ đồng) đã tháo dỡ xong công trình cũ , san nền 60.000 khối đất và đang thi công móng trạm trộn bê tông. Trường AVương (344,7 tỷ đồng) đã thi công xong 100% trường học tạm để học sinh không bị gián đoạn, đào móng khối nhà mới đạt 50%, dù còn vướng 2 hộ dân chưa thống nhất đền bù.

Điểm nghẽn còn hiện nay nằm ở Trường La Dêê (291,5 tỷ đồng) khi chính quyền mới bàn giao được 3,6/7,8 hécta mặt bằng.

Mệnh lệnh từ thực địa: Bứt tốc trước mùa mưa

Mới đây, để đảm bảo các dự án không lỡ nhịp, trong hai ngày 24 và 25/2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chủ trì đã trực tiếp băng rừng, kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại cả 6 dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn (hình trái) lưu ý các công việc cần thực hiện. Ông Nguyễn Minh Huy (đeo kính, đội mũ), Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng góp ý xử lý các vấn đề phát sinh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị thi công phải thay đổi chiến thuật, áp dụng cách làm đồng bộ thay vì tuần tự gối đầu như trước. Phó Chủ tịch thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh : "Về việc tổ chức lực lượng trên công trường, tôi yêu cầu các anh phải phân định rõ ràng, tổ nào ra tổ đó và làm đúng chức trách của mình... Trình tự là tổ sàn làm trước, sau đó đến tổ bê tông. Trong quá trình tổ sàn đang triển khai, phải phối hợp ngay với tổ điện và nước để rải ống, đi dây âm sàn”.

“Tất cả các khâu phải hoạt động độc lập về chuyên môn nhưng phải phối hợp nhịp nhàng về thời gian, tuyệt đối không được có tư tưởng đợi ông này xong hết mới đến ông kia vào làm", Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn lưu ý.

Ông Trần Anh Tuấn và Ông Nguyễn Minh Huy động viên các nhà thầu nỗ lực thi công sau Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Phải tính toán đến tình huống khi mùa mưa bão ập đến, lúc đó sẽ không có cách nào che chắn để thi công phần mái được nữa. Khi có gió bão, anh em không thể leo cao, không thể lót tôn hay đổ bê tông, mọi nỗ lực lúc đó đều vô nghĩa." Phó Chủ tịch thành phố kiên quyết nhắc nhở.

Tiếp thu mệnh lệnh từ tiền phương, anh Trần Đức Hậu, Chỉ huy trưởng công trường cam kết dốc toàn lực: "Thời tiết nắng ráo thi công rất thuận lợi, nhưng miền núi hay có mưa giông thì các đoạn dốc này sẽ rất nhầy nhụa, xe chở vật liệu không cách nào di chuyển được. Chính vì thế, chúng tôi đang dốc toàn lực, làm việc xuyên đêm để tranh thủ thời gian vàng này".

Sáu dự án trường nội trú vùng biên Đà Nẵng không đơn thuần là những công trình xây dựng, đó là mệnh lệnh từ trái tim, là khát vọng gieo con chữ nơi miền biên viễn.

Với sự bứt tốc mạnh mẽ, quyết liệt như những vó ngựa vượt đại ngàn, những ngôi trường bề thế hứa hẹn sẽ hoàn thành đúng tiến độ, mở ra một chương mới tươi sáng cho giáo dục vùng cao trong năm học 2026-2027./.

Tên dự án: 6 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới: Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê, La Êê trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư: Gần 1.800 tỷ đồng. Mục tiêu hoàn thành: Tháng 8 năm 2026, sẵn sàng phục vụ năm học 2026-2027.