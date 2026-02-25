VNVC ký kết mua dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine thế hệ mới, công nghệ tiên tiến hàng đầu cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC.

Syntegon là tập đoàn có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành dược, sinh phẩm với nhiều đối tác dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

Với việc sở hữu công nghệ cao từ Syntegon, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC thuộc nhóm 20 nhà máy sản xuất vaccine hiện đại nhất thế giới về công nghệ, ngay từ giai đoạn sản xuất đầu tiên.

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer” - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xilanh và bút tiêm. Nhờ nền tảng công nghệ này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vaccine, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vaccine sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP…

Từ đó, cùng với việc đảm bảo đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, vaccine “made in Việt Nam” hoàn toàn có thể tham gia thị trường toàn cầu, lĩnh vực được xem là phân khúc công nghệ cao và khắt khe bậc nhất trong ngành sản xuất của ngành dược phẩm thế giới với chất lượng tương đương các nhà máy sản xuất hàng đầu toàn cầu.

Toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đầu tư và năng lực triển khai của VNVC trong việc chủ động tiếp cận các giải pháp tiên tiến, mở rộng hợp tác với những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đặc biệt là Tập đoàn công nghệ Syntegon của Đức. Qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, khi nhà máy đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ từng bước làm chủ toàn diện chuỗi giá trị vaccine từ nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo đến sản xuất các loại vaccine thế hệ mới hiện đại của thế giới với mức giá hợp lý.

“Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng bệnh quốc gia, phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tinh thần của Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua,” ông nói.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, trong đó làm chủ công nghệ lõi quyết định vị thế quốc gia.

Ông đánh giá cao việc VNVC đầu tư công nghệ sản xuất vaccine hiện đại và kỳ vọng hợp tác với Syntegon sẽ nâng cao năng lực công nghệ trong nước, giúp từng bước làm chủ công nghệ theo chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại, bước tiến mới phát triển công nghiệp công nghệ cao cho Việt Nam. (Nguồn: VNVC và Syntegon)

Ấn tượng với quy mô và mức độ đầu tư của Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, ông Florian Blobel, Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng dự án thể hiện tầm nhìn dài hạn khi đầu tư đồng bộ thiết bị, dây chuyền và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ đầu.

Ông tin tưởng hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, không chỉ trong lĩnh vực vaccine mà còn trong hệ sinh thái công nghệ dược phẩm và sinh học.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, cho biết Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang phục vụ hàng chục triệu liều vaccine cao cấp hàng đầu thế giới cho người dân mỗi năm, tương đương với các quốc gia phát triển. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất, VNVC đặt mục tiêu sản xuất các vaccine này ngay tại Việt Nam, góp phần giảm giá thành và bảo đảm an toàn nguồn cung phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Đến nay, VNVC đã đạt các thỏa thuận quan trọng về chuyển giao công nghệ, nội địa hóa một số vaccine với các hãng toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại là yếu tố then chốt bảo đảm vaccine sản xuất tại nhà máy đạt chất lượng tương đương các cơ sở quốc tế./.