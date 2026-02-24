Bệnh viện Phổi thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của năm mới

Ngày 24/2, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức công bố những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực ghép phổi và các kỹ thuật chuyên sâu, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của chuyên ngành hô hấp Việt Nam.

Khởi đầu năm 2026, tiếp nối kỳ tích ghép phổi, ngay trong đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của năm mới. Người bệnh hiện ổn định và đang phục hồi tốt. Tính đến nay, tổng số ca ghép phổi thành công tại bệnh viện là 13 ca, với tỷ lệ sống sau ghép cao, tiệm cận các trung tâm ghép phổi hàng đầu khu vực và thế giới.

Năm 2025, Bệnh viện Phổi Trung ương đạt nhiều kết quả toàn diện trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, tiếp tục khẳng định vị thế là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuyến cao nhất về các bệnh phổi và lao. Đây chính là những dấu ấn khẳng định Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực sự làm chủ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về phổi.

Đặc biệt, trong lĩnh vực ghép phổi - kỹ thuật đỉnh cao của y học hiện đại, bệnh viện đã thực hiện thành công 8 ca ghép phổi, vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm 2025. Các ca ghép được thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất của UCSF Medical Center (Hoa Kỳ), với sự phối hợp chặt chẽ giữa, phối hợp đồng bộ giữa đội ngũ y bác sỹ: Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115… cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế - đưa ghép phổi thành kỹ thuật thường quy.

Các bác sỹ và các bệnh nhân đã được ghép phổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý nhất là chỉ trong chưa đầy 2 tháng cuối năm 2025, Bệnh viện đã thực hiện 5 ca ghép phổi, trong đó có: 2 ca ghép trong cùng một ngày; 3 ca ghép liên tiếp trong vòng 7 ngày; ca ghép được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm 2025. Chuỗi thành công này khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao, khả năng tổ chức phối hợp liên viện và sự sẵn sàng vận hành Trung tâm ghép phổi vùng trong thời gian tới.

Song song với ghép phổi, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư phổi, nấm phổi và trị liệu tế bào. Hoạt động hợp tác, chuyển giao chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài nước (Mỹ, Nhật Bản…) tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và đào tạo. Bệnh viện đã phục vụ hơn 201.000 lượt khám ngoại trú (tăng 140% so với năm trước) và điều trị nội trú cho gần 58.000 lượt người bệnh. Dù áp lực quá tải, Bệnh viện vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối và rút ngắn ngày điều trị trung bình xuống còn 7,9 ngày. Ngoài ra, Bệnh viện đã tiên phong triển khai thành công bệnh án điện tử tại các khoa trọng điểm, hướng tới bệnh viện thông minh, không giấy tờ./.

