Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tiếp xảy ra các vụ cháy trong những ngày đầu Năm mới

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chỉ trong ít ngày đầu năm mới đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy, cho thấy nguy cơ cháy nổ rất cao, cần sự chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản ở các khu vực sản xuất, kinh doanh.

Tối 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), một vụ cháy bùng phát tại nhà kho của một nhà thờ ở phường Long Bình. Ngọn lửa bốc cao, thiêu rụi nhiều vật dụng bên trong trước khi được lực lượng chức năng khống chế.

Tiếp đó, sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), hỏa hoạn xảy ra tại một quán càphê - nhà hàng trên đường Linh Đông, phường Hiệp Bình. Đám cháy lan nhanh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều tài sản bị thiệt hại, cơ sở phải tạm ngưng hoạt động để khắc phục hậu quả.

Gần đây nhất, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nỗ lực dập tắt vụ cháy lớn tại một cửa hàng đồ gỗ trên địa bàn phường Phước Long vào chiều 24/2 (mùng 8 Tết Bính Ngọ).

Do đặc thù vật liệu dễ cháy như gỗ, mút, sơn…, đám cháy diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các hộ kinh doanh lân cận. Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 4/2, tiệm bánh ngọt nằm liền kề cửa hàng đồ gỗ này cũng bị lửa lớn thiêu rụi trong đêm. Hiện trường tiệm bánh bị cháy vẫn còn đang niêm phong.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các vụ việc trên cho thấy nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực, nhất là thời điểm sau kỳ nghỉ dài, khi hệ thống điện, máy móc, thiết bị được khởi động trở lại hoặc khi cơ sở tập kết nhiều vật liệu dễ cháy.

Hiện trường vụ cháy ở phường Phước Long chiều 24/2 (mùng 8 Tết). (Nguồn: TTXVN phát)

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động kiểm tra, rà soát toàn diện các điều kiện an toàn trước khi đưa cơ sở hoạt động trở lại.

Trọng tâm là kiểm tra hệ thống điện, việc sử dụng điện tại các thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; không khởi động đồng loạt các công đoạn nhằm tránh quá tải đột ngột gây chập cháy.

Các cơ sở phải kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, khí; bình chữa cháy tại chỗ và các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khác. Lối thoát nạn, biển báo hướng dẫn thoát nạn cần được bảo đảm thông thoáng, dễ quan sát.

Đại diện một hộ kinh doanh đồ gỗ tại phường Bình Thọ cho biết sau khi xảy ra vụ cháy cửa hàng cùng ngành nghề, gia đình đã chủ động kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, thay mới dây dẫn cũ, đồng thời sắp xếp lại hàng hóa, tạo khoảng cách an toàn giữa các khu vực trưng bày.

“Kinh doanh đồ gỗ nguy cơ cháy cao, nên chúng tôi luôn nhắc nhân viên tuyệt đối không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt gần khu vực chứa vật liệu dễ cháy,” chủ hộ chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị H., chủ một quán ăn tại phường Tân Sơn Nhất chia sẻ sau Tết, lượng khách tăng, bếp hoạt động liên tục nên gia đình đặc biệt chú ý kiểm tra đường ống gas, thiết bị điện và trang bị thêm bình chữa cháy xách tay đặt gần khu vực bếp. Chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn, nhất là nhà ở kết hợp kinh doanh.

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm nội quy phòng cháy chữa cháy; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; không bố trí chất, vật liệu dễ cháy gần khu vực bếp, nhà kho hoặc nơi tập trung nhiều thiết bị điện tử.

Các cơ sở phải chuẩn bị sẵn sàng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm đủ lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở thường trực để xử lý kịp thời khi có sự cố. Các trang thiết bị như bình chữa cháy, búa, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang, dây hạ chậm, nguồn nước… cần được trang bị đầy đủ, bố trí đúng quy định và thuận tiện sử dụng.

Thực tế cho thấy nhiều vụ cháy xuất phát từ nguyên nhân chủ quan như chập điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt hoặc thiếu kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị sau thời gian dài không hoạt động. Do đó, việc chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở được xem là giải pháp quan trọng nhất nhằm hạn chế thiệt hại.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhấn mạnh công tác phòng cháy phải được đặt lên hàng đầu; mỗi cơ sở, mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức tự kiểm tra, tự phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng.” Chủ động một bước sẽ giảm thiểu rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố./.

