Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cà Mau đảm bảo 2 cụm đảo bỏ phiếu sớm đúng luật định

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại tỉnh đang triển khai khẩn trương và đã cơ bản hoàn thành đúng theo tiến độ.

Do địa bàn đặc thù, Cà Mau sẽ có 2 điểm bầu cử sớm (trước 2 ngày) là cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, cử tri sẽ đi bỏ phiếu trong ngày 13/3/2026.

Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành

Theo ông Trần Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử quốc gia, Tỉnh ủy Cà Mau đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 41 thành viên, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 5 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 18 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã và 1.604 tổ bầu cử, mỗi tổ từ 11-21 thành viên. Công an tỉnh cũng đã hoàn tất việc cấp con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử từ cấp tỉnh đến cấp xã và các tổ bầu cử.

Việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, hầu hết các ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri.

Qua hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã thống nhất danh sách 23 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Trung ương giới thiệu 5 người, tỉnh giới thiệu 18 người), để bầu 13 đại biểu; thống nhất danh sách 127 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (2 người tự ứng cử), để bầu 73 đại biểu. Đối với cấp xã, hiệp thương cũng đã thống nhất danh sách 2.482 người ứng cử (không có trường hợp tự ứng cử), để bầu tổng số 1.469 đại biểu.

Về đơn vị bầu cử, với cấp tỉnh có 18 đơn vị, cấp xã có 485 đơn vị. Toàn tỉnh có 1.604 khu vực bỏ phiếu đã được Ủy ban Nhân dân các xã, phường quyết định và công bố; danh sách 1.831.658 cử tri trên địa bàn toàn tỉnh (tính đến ngày 3/2/2026) đã được lập và niêm yết tại 1.604 khu vực bỏ phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, công tác giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường.

Theo kế hoạch, trước ngày 27/2/2026 phải hoàn tất công tác tập huấn nghiệp vụ, tổ chức sơ kết, công bố và niêm yết danh sách chính thức người ứng cử; thực hiện công tác vận động bầu cử; tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với cử tri (kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ); phân phối phiếu bầu, tài liệu…

Cụm đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Đảm bảo 2 cụm đảo bỏ phiếu sớm an toàn, đúng luật định

Do địa bàn đặc thù, biển đảo, Ủy ban bầu cử tỉnh xin ý kiến và được chấp thuận của Ủy ban Bầu cử quốc gia về việc Cà Mau sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm ở 2 cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối

Theo lãnh đạo các xã Sông Đốc và Đất Mũi, hiện 2 xã đã triển khai kế hoạch chuẩn bị bầu cử và bầu cử sớm ở 2 cụm đảo thuộc địa bàn, với yêu cầu đảm bảo 100% cử tri đủ điều kiện tại các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối được thực hiện quyền bầu cử đúng quy định, an toàn, đúng luật định, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế tại địa bàn.

Địa phương cũng phối hợp với các lực lượng ở các Đồn Biên phòng, Hải quân, trạm Ra đa, đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi ngư dân tàu thuyền khu gần đảo vào bỏ phiếu; thực hiện đảm an ninh, an toàn người và phương tiện, kể cả tàu bè, ngư dân ra vào đảo bỏ phiếu trong suốt quá trình bầu cử…

Kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai chuẩn bị công tác bầu cử ở các địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tuân thủ quy định, bảo đảm tiến độ trong toàn bộ quy trình chuẩn bị bầu cử; rà soát các điều kiện tổ chức bầu cử sớm tại các địa bàn đặc thù.

Theo đó, tỉnh sẽ chỉ đạo tiến hành bầu cử sớm tại cụm đảo Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi) và cụm đảo Hòn Chuối (xã Sông Đốc). Hai điểm bầu cử này sẽ bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ đến 19 giờ ngày 13/3/2026 (sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc 15/3/2026)./.

Rà soát, cập nhật danh sách cử tri, không để sót công dân đủ điều kiện bầu cử Các thành viên Ủy ban bầu cử, các đoàn giám sát kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.