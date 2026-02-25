Sáng 25/2, thị trường vàng biến động trái chiều trước ngày Vía Thần Tài khi giá vàng miếng đứng yên trong khi giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, bất chấp đà giảm mạnh của giá vàng thế giới và tỷ giá USD.

Bản tin 60s ngày 25/2/2026 gồm những nội dung sau:

Cơn sốt vàng nhẫn đẩy giá tăng vọt trước ngày vía Thần tài 2026.

Cầu thủ Đình Bắc và ca sĩ Đức Phúc lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Hà Nội xem xét mở rộng đường Láng lên 53,5m để xóa ùn tắc.

Khởi tố, bắt tạm giam một Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh.

Người dân ngã nhào trên bẫy bùn lầy tại dự án đường Nguyễn Tuân, Hà Nội.

Mỹ điều hạm đội tàu sân bay khổng lồ áp sát khu vực Trung Đông.

Ông Medvedev cảnh báo kịch bản “hủy diệt hạt nhân" với Anh và Pháp.

Anh áp đặt gần 300 lệnh trừng phạt nhằm vào Nga./.