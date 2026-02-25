G7 và Liên minh tự nguyện tái khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

Nhân dịp tròn 4 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định sự ủng hộ “không lay chuyển” đối với Ukraine cũng như với tiến trình hòa bình giữa hai nước.

Trong tuyên bố, lãnh đạo các nước G7 nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ các nỗ lực do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm thúc đẩy một tiến trình hòa bình và đưa các bên tham gia đối thoại trực tiếp.

Châu Âu được xác định giữ vai trò hàng đầu trong tiến trình này, cùng với các đối tác khác. G7 đồng thời ủng hộ các cam kết trong khuôn khổ Liên minh các nước tự nguyện, nhằm cung cấp các bảo đảm an ninh vững chắc và đáng tin cậy cho Ukraine.

Tuyên bố khẳng định chỉ có Ukraine và Nga, thông qua các cuộc đàm phán thiện chí, mới có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên G7 và các đối tác trong việc hỗ trợ tài chính và vật chất quy mô lớn cho Ukraine, các nhà lãnh đạo cho biết trong những tuần gần đây, nhiều năng lực sản xuất điện bổ sung đã được huy động để giúp Ukraine vượt qua mùa Đông.

Kể từ tháng Một, hơn 2.500 máy phát điện cùng nhiều thiết bị thiết yếu khác như máy biến áp, tua-bin, tổ máy đồng phát, nồi hơi và thiết bị sửa chữa đã được chuyển từ các nước G7 tới Kiev.

Bên cạnh đó, hơn 500 triệu euro (588,9 triệu USD) cam kết mới đã được bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine nhằm mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa và bảo vệ hệ thống năng lượng của nước này.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn hạt nhân, trong đó có hợp tác với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu và phía Ukraine nhằm huy động nguồn lực, sớm khôi phục cấu trúc bao phủ lò phản ứng tại Chernobyl, đồng thời ngăn ngừa mọi sự cố phóng xạ có thể gây hậu quả nhân đạo và môi trường nghiêm trọng đối với toàn châu lục.

Ngoài ra, G7 bày tỏ ủng hộ các sáng kiến nhằm bảo đảm việc hồi hương ngay lập tức, an toàn và vô điều kiện đối với trẻ em Ukraine, đưa các em trở về với gia đình và cộng đồng, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của Liên minh quốc tế vì sự trở về của trẻ em Ukraine.

Cuối cùng, các nhà lãnh đạo G7 khẳng định tiếp tục sát cánh cùng người dân Ukraine, đồng thời cam kết duy trì viện trợ nhân đạo và các hình thức hỗ trợ cần thiết khác trong thời gian tới.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh tự nguyện đã họp trực tuyến, bày tỏ đoàn kết với Tổng thống Volodymyr Zelensky và nhân dân Ukraine.

Cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, với sự tham gia của hơn 30 nhà lãnh đạo.

Tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết thúc đẩy một nền hòa bình công bằng, bền vững, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình, kêu gọi các bên liên quan tham gia đối thoại một cách thiện chí và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện.

Liên minh cũng tái khẳng định sẵn sàng đóng góp các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Bên cạnh đó, các nước cam kết tiếp tục hỗ trợ nhân đạo, tài chính và quốc phòng cho Ukraine, trong đó có khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) và các đóng góp song phương.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU có các phương án khác nhau để đạt được đồng thuận về khoản vay nói trên dành cho Ukraine và “sẽ sử dụng” các phương án này.

Liên quan sự ủng hộ đối với Ukraine tại các nước phương Tây, theo phóng viên TTXVN tại Prague, khảo sát của NMS Market Research cho thấy 77% người dân Cộng hòa Séc ủng hộ một số hình thức hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ tư, trong đó 60% ủng hộ viện trợ nhân đạo và 53% ủng hộ hỗ trợ ngoại giao.

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Hynek Kmoníček cho biết Ukraine đã nhận 1,96 triệu quả đạn pháo cỡ lớn trong năm 2024 thông qua sáng kiến do Séc điều phối, chiếm khoảng 48% tổng số đạn cùng loại được chuyển cho Ukraine trong năm. Năm nay, nguồn tài chính cho khoảng 880.000 quả đạn đã được thu xếp.

Tuy nhiên, dư luận Séc vẫn có quan điểm trái chiều về người tị nạn Ukraine, với 37% coi là mối đe dọa và 25% đánh giá là lợi ích.

Trong bối cảnh xung đột còn tiếp diễn, theo RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa cho biết tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Ukraine và Nga chưa đạt được thỏa hiệp về các vấn đề chính trị nhạy cảm.

Bà Betsa khẳng định Ukraine đã thể hiện sự tham gia mang tính xây dựng vào tiến trình hòa bình và sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ, trong đó có khả năng chấp nhận ngừng giao tranh dọc theo đường tiếp xúc hiện tại. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Kiev không thể thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.

Các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra tại Geneva ngày 17-18/2. Phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu cho biết các cuộc thảo luận “khó khăn nhưng mang tính công việc” và dự kiến sẽ có cuộc gặp mới trong thời gian tới.

Trong cuộc họp của Liên minh tự nguyện mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được hòa bình trong ngắn hạn tại Ukraine.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga đối với 4 cá nhân và 3 thực thể.

Theo Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC), các biện pháp này được thực hiện theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) và liên quan đến các hoạt động mạng./.

