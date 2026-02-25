Nghị viện châu Âu họp khẩn thông qua nghị quyết liên quan xung đột Nga-Ukraine

Ngày 24/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã tổ chức phiên họp toàn thể bất thường tại Brussels nhân dịp tròn 4 năm bùng phát xung đột Nga-Ukraine, trong đó thông qua một nghị quyết về tình trạng xung đột và đóng góp của châu Âu cho hòa bình.

Phiên họp kéo dài khoảng 2,5 giờ, trong đó các nghị sỹ nghe phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết.

Một số nội dung chính của nghị quyết gồm việc EP nhấn mạnh quyền tự vệ của Ukraine theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc; khẳng định tương lai của Ukraine gắn với Liên minh châu Âu (EU), coi tiến trình hội nhập châu Âu của Ukraine là một ưu tiên chiến lược và kêu gọi EU chuẩn bị cho các bước mở rộng trong tương lai thông qua cải cách nội bộ và xây dựng chiến lược rõ ràng; kêu gọi tiếp tục gây sức ép với Moskva nhằm củng cố vị thế đàm phán của Kiev và bảo đảm các cam kết an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo quy định, các nghị quyết của EP không có tính ràng buộc pháp lý mà mang tính khuyến nghị đối với các thể chế EU.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết gói viện trợ quân sự đầu tiên dành cho Ukraine theo khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của EU sẽ bao gồm thiết bị bay không người lái và đạn dược. Theo bà, mục tiêu là đáp ứng các nhu cầu quốc phòng cấp thiết của Ukraine và bàn giao gói ưu tiên đầu tiên trước dịp Lễ Phục sinh.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels tháng 12, EU đã thống nhất triển khai khoản vay 90 tỷ euro từ ngân sách chung để hỗ trợ Kiev.

Cùng ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận Berlin sẽ không cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, cho rằng loại vũ khí này sẽ không làm thay đổi cục diện xung đột.

Vấn đề chuyển giao Taurus từng được thảo luận trong nội bộ chính trường Đức. Cựu Thủ tướng Olaf Scholz trước đây loại trừ khả năng cung cấp, trong khi người kế nhiệm Friedrich Merz từng ủng hộ trong giai đoạn tranh cử nhưng sau khi nhậm chức đã không thúc đẩy bước đi này.

Trong diễn biến liên quan, ngày 25/2, truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống Zelensky đã thay đổi thành phần phái đoàn đàm phán gia nhập EU, bổ nhiệm Phó Thủ tướng Taras Kachka làm Trưởng đoàn, thay bà Olga Stefanishyna.

Ukraine được trao quy chế ứng cử viên EU từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, quy chế này và việc khởi động đàm phán không đồng nghĩa với tư cách thành viên chính thức, do tiến trình gia nhập thường kéo dài nhiều năm và phụ thuộc vào cải cách cũng như sự đồng thuận của các nước thành viên./.

