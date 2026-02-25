Italy điều tra vụ mất tích 2.500 linh kiện máy bay quân sự

Giới chức Italy đang tiến hành điều tra vụ mất tích hàng nghìn linh kiện hàng không quan trọng tại một kho của không quân ở thành phố Brindisi, miền Nam nước này.

Báo la Repubblica cho biết số linh kiện trên bao gồm gần 2.500 thiết bị điện tử hàng không cùng các bộ phận quan trọng của máy bay chiến đấu và vận tải quân sự, với tổng trị giá ước tính khoảng 17 triệu euro (khoảng 20 triệu USD).

Các linh kiện này được sử dụng cho máy bay chiến đấu Tornado, AMX và máy bay vận tải quân sự C-130.

Việc thiếu hụt các linh kiện được phát hiện trong quá trình kiểm tra nội bộ các kho hàng tại căn cứ không quân Brindisi, nơi giữ vai trò quan trọng trong hệ thống hậu cần và bảo dưỡng của không quân Italy.

Một giả thuyết được đưa ra rằng một số thiết bị có thể đã được chuyển ra nước ngoài.

Văn phòng công tố Rome và cơ quan công tố quân sự đã mở điều tra với hàng chục lãnh đạo các đơn vị hậu cần không quân, một số tướng lĩnh và giám đốc điều hành Ge Avio, công ty đa quốc gia của Mỹ thuộc Tập đoàn General Electric, nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển và bảo trì các hệ thống, module cho động cơ máy bay dân dụng và quân sự./.

