Ngư dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi ra khơi, kỳ vọng mùa biển bội thu

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí lao động đã sớm trở lại trên các cảng cá ven biển của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ mùng 4 Tết đến rằm tháng Giêng, từng đoàn tàu cá nối nhau xuất bến, mang theo kỳ vọng về một năm mưa thuận gió hòa, khoang thuyền đầy ắp cá tôm và những chuyến biển bình an.

Ghi nhận của phóng viên tại các cảng cá như: cảng cá Lộc An, khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội-Bình Châu và khu vực cảng cá xã Long Hải cho thấy nhịp sống lao động đầu năm diễn ra khẩn trương và đầy khí thế.

Tàu thuyền nối đuôi ra khơi

Tại Cảng cá Lộc An (xã Phước Hải), đến sáng mùng 9 tháng Giêng (tức ngày 25/2), đã có gần 40% trong tổng số hơn 150 tàu cá địa phương xuất bến chuyến biển đầu năm.

Không khí tất bật bao trùm khu vực cầu cảng: người vận chuyển đá cây, người bơm dầu, người kiểm tra máy móc, ngư lưới cụ… Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với kỳ vọng chuyến biển đầu năm thuận lợi sẽ mở ra một năm hanh thông.

Ông Dương Minh Tuấn, chủ tàu hành nghề bẫy ghẹ ngụ xã Phước Hải, cho biết gia đình ông đã có một năm 2025 khá thuận lợi với ba chuyến biển dài ngày, sản lượng hơn 60 tấn ghẹ, giá bán ổn định.

Ngư dân xã Phước Hải kiểm tra máy móc trên tàu cá trước khi xuất bến ra khơi đầu năm. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Bước sang năm mới, ông tiếp tục chuẩn bị chu đáo từ nhu yếu phẩm, nhiên liệu đến nhân công, sẵn sàng chờ giờ đẹp trong ngày mùng 9 Tết để xuất bến.

"Chuyến biển đầu năm bao giờ cũng được chuẩn bị kỹ hơn. Ngoài hậu cần, tôi kiểm tra kỹ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và ký cam kết với lực lượng chức năng không vi phạm khai thác IUU. Làm nghề biển phải tuân thủ pháp luật thì mới bền lâu," ông Tuấn chia sẻ.

Theo nhiều ngư dân, năm nay, thời tiết thuận lợi, nguồn cung nhiên liệu và nhu yếu phẩm được chuẩn bị từ trước Tết nên giá cả tương đối ổn định, tạo tâm lý phấn khởi cho bà con khi mở biển.

Tại Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội-Bình Châu (xã Bình Châu), hoạt động xuất bến đã bắt đầu từ mùng 4 Tết, cao điểm rơi vào các ngày mùng 8, 9 và 10 tháng Giêng, khi khoảng 50% tàu cá địa phương đồng loạt vươn khơi.

Sáng mùng 8 Tết, ông Võ Văn Minh cùng bạn ghe khẩn trương xếp ngư cụ, đưa đá xuống hầm bảo quản, vận chuyển lương thực, thực phẩm lên tàu.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để chuyến biển đầu năm thuận lợi. Trước khi xuất bến, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Tàu phải có đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác… mới được phép rời bến," ông Tiến nói.

Đại diện Ban quản lý khu neo đậu cho biết, để tránh tình trạng dồn ứ phương tiện trong những ngày cao điểm, đơn vị đã chủ động sắp xếp lịch lấy nhiên liệu, tiếp tế hậu cần theo khung giờ cụ thể; đồng thời, phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm tra hồ sơ, trang thiết bị an toàn, đảm bảo tàu cá đủ điều kiện mới cho xuất bến.

Công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tiếp tục được đẩy mạnh ngay từ đầu năm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững.

Quyết tâm vươn khơi, giữ vững ngư trường

Tại cảng cá xã Long Hải, không khí lao động cũng diễn ra nhộn nhịp. Tính đến sáng ngày 25/2, đã có hơn 50% số tàu cá của địa phương đã rời bến. Những con tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ lần lượt rẽ sóng, mang theo kỳ vọng về mùa biển bội thu.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, chủ đội tàu 6 chiếc hành nghề lưới kéo đôi, cho biết gia đình đã hoàn tất khâu chuẩn bị từ ngư cụ, nhiên liệu đến nhân lực. Dù đối mặt với nhiều khó khăn như ngư trường thu hẹp, chi phí nhiên liệu tăng cao, ông và các bạn nghề vẫn quyết tâm bám biển.

Tàu cá xuất bến đầu năm tại cảng cá Lộc An, xã Phước Hải. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

"Làm nghề biển giờ không dễ, nhưng chúng tôi xác định không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm vùng biển nước ngoài. Quan trọng hơn hết là giữ gìn hình ảnh quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tất cả anh em đều mong một năm mưa thuận gió hòa, khai thác hiệu quả nhưng phải đúng quy định pháp luật," ông Nhỏ khẳng định.

Theo thống kê của Ban quản lý các cảng cá Thành phố Hồ Chí Minh, đến sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), trên 50% tàu cá đánh bắt xa bờ của thành phố đã xuất bến chuyến biển đầu năm.

Toàn thành phố hiện có 4.458 tàu cá; trong đó, hơn một nửa là tàu khai thác xa bờ, hoạt động ở các nghề như lưới kéo, lưới rê, vây, câu, chụp, bẫy và dịch vụ hậu cần…

Năm 2026, ngành thủy sản thành phố đặt mục tiêu khai thác trên 397.000 tấn hải sản, tập trung nâng cao sản lượng xa bờ và chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Để đạt được mục tiêu này, cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của ngư dân giữ vai trò then chốt.

Dẫu phía trước còn nhiều thách thức - từ biến động thời tiết, chi phí tăng cao đến yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc - nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết và quyết tâm tuân thủ pháp luật, bảo vệ ngư trường của Việt Nam, ngư dân Thành phố Hồ Chí Minh đang vững vàng vươn khơi, viết tiếp câu chuyện lao động cần cù trên những con sóng đầu Xuân./.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 67 tỷ đồng bảo đảm an sinh cho ngư dân Để bảo đảm an sinh xã hội, thành phố dự kiến hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, tư vấn việc làm và hỗ trợ thu nhập trong thời gian chuyển đổi cho khoảng 1.700 lao động...