Đồng USD mạnh lên, giá vàng rời khỏi mức cao ba tuần

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 24/2, rời khỏi mức cao nhất trong ba tuần do hoạt động chốt lời và đồng USD mạnh lên gây sức ép lên thị trường. Nhà đầu tư hiện chờ thêm thông tin rõ ràng về kế hoạch thuế quan của Mỹ cũng như kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 5.158,24 USD/ounce vào lúc 13 giờ 40 phút giờ miền Đông nước Mỹ (1 giờ 40 phút sáng 25/2 giờ Việt Nam).

Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giao tháng 4/2026 cũng giảm 0,9%, xuống 5.176,30 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,1%, khiến vàng – được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho rằng giá vàng trước đó đã có xu hướng tăng trở lại nên đợt giảm này có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Ông cũng nhận định đồng USD mạnh hơn đang tác động tiêu cực tới giá kim loại quý này.

Trước đó trong phiên, giá vàng đã chạm mức cao nhất trong ba tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế lên 15%, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng việc ông sử dụng luật tình trạng khẩn cấp để áp thuế đã vượt thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong ngày 24/2, Mỹ đã áp mức thuế 10% đối với tất cả các mặt hàng không được miễn trừ, như tuyên bố trước đó của ông Trump hôm 20/2.

Theo diễn biến khác, Iran và Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ ba vào ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ xung đột quân sự giữa hai nước vẫn kéo dài.

Theo ông Wyckoff, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn vững chắc khi căng thẳng Mỹ - Iran và sự bất định về thuế quan tiếp tục hạn chế đà bán ra trên thị trường vàng, qua đó giữ nền tảng hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, khi giá tiến sát các mức kỷ lục, thị trường có thể đối mặt với lực cản mạnh và để lập đỉnh mới, nhiều khả năng cần thêm một yếu tố địa chính trị mới.

Liên quan tới chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta sắp mãn nhiệm, ông Raphael Bostic, nói rằng Mỹ có thể đang bước vào giai đoạn tỷ lệ thất nghiệp cao mang tính cơ cấu, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cắt giảm lao động. Theo ông, đây là xu hướng mà Fed có thể khó đảo ngược chỉ bằng cách hạ lãi suất.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 87,21 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần vào ngày 23/2. Trong khi đó, giá bạch kim tăng 1% lên 2.175,95 USD/ounce và palladium tăng 2,3% lên 1.785,35 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, chiều ngày 24/2, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

