Giá vàng ngày 25/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 5.158,24 USD/ounce vào lúc 13 giờ 40 phút giờ miền Đông nước Mỹ (1 giờ 40 phút sáng 25/2 giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giao tháng 4/2026 cũng giảm 0,9%, xuống 5.176,30 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho rằng giá vàng trước đó đã có xu hướng tăng trở lại nên đợt giảm này có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Ông cũng nhận định đồng USD mạnh hơn đang tác động tiêu cực tới giá kim loại quý này.

Theo diễn biến khác, Iran và Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ ba vào ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ xung đột quân sự giữa hai nước vẫn kéo dài.

Theo ông Wyckoff, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn vững chắc khi căng thẳng Mỹ-Iran và sự bất định về thuế quan tiếp tục hạn chế đà bán ra trên thị trường vàng, qua đó giữ nền tảng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, khi giá tiến sát các mức kỷ lục, thị trường có thể đối mặt với lực cản mạnh và để lập đỉnh mới, nhiều khả năng cần thêm một yếu tố địa chính trị mới.

Tại Việt Nam, sáng 25/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 182,30-185,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

