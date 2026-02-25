Giá dầu giảm 1% khi Iran nỗ lực tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Giá dầu giảm 1% trong phiên giao dịch 24/2, sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, giữa bối cảnh Mỹ đã tăng cường triển khai lực lượng quân sự tới Trung Đông trong nhiều tuần qua.

Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 70,77 USD/thùng, giảm 72 xu Mỹ, tương đương 1%. Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ cũng giảm 1%, xuống 65,63 USD/thùng, mất 68 xu.

Iran - nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - sẽ cùng Mỹ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ ba vào ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và đã điều tàu sân bay, tàu chiến cùng máy bay tới khu vực. Iran phủ nhận việc tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao nước này ngày 24/2 cho biết Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS nhận định giá dầu có thể giảm nhẹ trong những tuần tới, với điều kiện căng thẳng tại Trung Đông không leo thang tới mức làm gián đoạn nguồn cung.

Theo Giám đốc Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản bang North Dakota - bang sản xuất dầu lớn thứ ba của Mỹ - giá dầu thô tại Mỹ hiện bao gồm mức “phí rủi ro địa chính trị” khoảng 3-4 USD/thùng do căng thẳng Mỹ-Iran.

Các lãnh đạo ngành năng lượng cho rằng giá dầu cần duy trì quanh mức 70 USD/thùng để có thể thúc đẩy tăng sản lượng.

Trong khi đó, Mỹ bắt đầu thu mức thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10% từ ngày 24/2 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách nâng mức này lên 15%, khiến chính sách thuế quan tiếp tục gây nhiều bối rối sau phán quyết bất lợi từ Tòa án Tối cao hồi tuần trước.

Các nhà giao dịch và người mua dầu của Venezuela đã thuê những tàu chở dầu thô siêu lớn đầu tiên để xuất khẩu kể từ khi thỏa thuận cung ứng giữa Venezuela và Mỹ có hiệu lực. Động thái này dự kiến giúp đẩy nhanh hoạt động giao hàng từ tháng Ba tới, đồng thời tăng lượng dầu vận chuyển sang Ấn Độ.

Tập đoàn độc quyền đường ống dầu của Nga Transneft đã cắt giảm khoảng 250.000 thùng/ngày lượng dầu tiếp nhận vào hệ thống, một ngày sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một trạm bơm phục vụ các trung tâm và cảng dầu lớn.

Theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ Viện Dầu khí quốc gia Mỹ (API), tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong tuần kết thúc ngày 20/2, trong khi tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất giảm.

Cụ thể, dự trữ dầu thô tăng 11,43 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng của giới phân tích. Báo cáo chính thức về tồn kho dầu của Mỹ sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố vào ngày 25/2 (giờ địa phương)./.

