Bảo đảm cung ứng điện thời gian cao điểm và giai đoạn đến năm 2030

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030, thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm.

Thời gian tới, đặc biệt trong năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế quan trọng của đất nước như Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện.

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện

Về các nhiệm vụ, giải pháp chung, Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị có liên quan quán triệt nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò chủ đạo, tiên phong, nâng cao hiệu quả trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/62026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy và hoàn thành nhanh nhất các công trình, dự án nguồn điện, truyền tải điện.

Bộ Công Thương đề nghị các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nêu cao tinh thần bảo đảm cung ứng điện trong năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, triển khai hiệu quả, đồng bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp được giao tại các Chỉ thị, Công điện, các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về bảo đảm cung ứng điện trong năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Để bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2026, Quyền Bộ trưởng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) để triển khai các giải pháp đồng bộ.

EVN có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng để đưa các công trình nguồn và lưới điện vào vận hành đúng tiến độ, đặc biệt là các công trình có ý nghĩa quyết định cân đối cung-cầu. Tập đoàn cần rà soát, cập nhật và báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng về tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, các Tổng công ty Điện lực phải xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể với khách hàng sử dụng điện lớn và đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu phụ tải. Đáng chú ý, EVN được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu triển khai hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện phân phối để bảo đảm khả năng cung ứng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Đối với các nhà máy nhiệt điện, EVN chỉ đạo bảo đảm hiệu quả vận hành, tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) và nỗ lực rút ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng thiết bị.

Về phía cung cấp nhiên liệu, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm cung cấp khí cho sản xuất điện, ưu tiên huy động khí tối đa để đáp ứng nhu cầu hệ thống. PVN cần duy trì hoạt động ổn định của hệ thống khai thác, vận chuyển khí và phối hợp chặt chẽ để tối ưu hóa chuỗi khí-điện.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Binh đoàn 19 có nhiệm vụ nâng cao năng suất khai thác than trong nước, bảo đảm khối lượng và chất lượng than cho các nhà máy điện theo hợp đồng đã ký kết. Các đơn vị này chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ nhiên liệu theo cam kết.

Nhà máy điện gió Hướng Tân đầu tư hệ thống pin tích điện hiện đại đáp ứng vận hành hệ thống nhà máy khi mất kết nối với lưới điện quốc gia. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Công ty NSMO đóng vai trò then chốt trong việc lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 theo từng tuần, tháng và năm. NSMO phải theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, tình hình cung ứng nhiên liệu để cập nhật phương thức vận hành phù hợp, nhất là trong mùa khô.

NSMO cũng cần giám sát chặt chẽ vận hành hệ thống, phòng ngừa sự cố và phối hợp với các chủ đầu tư dự án để bố trí lịch cắt điện thi công hợp lý nhất. Các chủ đầu tư nhà máy điện phải khắc phục nhanh sự cố tổ máy, tuân thủ nghiêm lệnh điều độ và bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường trong quá trình vận hành.

Đẩy nhanh tiến độ công trình nguồn và lưới điện truyền tải

Trong giai đoạn 2027-2030, Bộ Công Thương tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện truyền tải. EVN được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai các dự án tăng cường khả năng truyền tải liên miền và các công trình giải tỏa công suất nguồn điện nhập khẩu từ Lào. Tập đoàn cần chỉ đạo các đơn vị truyền tải rà soát, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, quản lý nhu cầu phụ tải.

Đối với PVN, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án chuỗi điện - khí trọng điểm để đưa vào vận hành đúng hoặc sớm hơn tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. TKV và Binh đoàn 19 tiếp tục đẩy mạnh khai thác than nội địa để bảo đảm đủ nhiên liệu cho dự phòng và sản xuất, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục hành chính tại địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công Thương cũng được giao nhiều nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Cục Điện lực chủ trì rà soát các dự án tại Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để bảo đảm tính đồng bộ và xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu dự án đầu tư đồng bộ. Đáng chú ý, Cục Điện lực phải tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Ngoài ra, Cục cũng cần hoàn thiện khung chính sách về giá điện cho các loại hình nguồn điện mới và phí truyền tải.

Vụ Dầu khí và Than có trách nhiệm theo dõi sát tình hình cung ứng nhiên liệu dài hạn và đôn đốc hoàn thành hạ tầng tiếp nhận LNG tại khu vực Đông Nam Bộ. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp tập trung kiểm tra công tác vận hành hồ đập thủy điện, bảo đảm an toàn và phối hợp điều tiết nước hạ du. Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phối hợp với các địa phương triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về các dự án năng lượng có nhiệm vụ phối hợp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các công trình lưới điện cấp điện cho miền Bắc và nhập khẩu điện./.

