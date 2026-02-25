"Vàng mini": Xu hướng tiêu dùng thận trọng trong ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) từ lâu đã trở thành "ngày hội" của giới kinh doanh và người dân với mong muốn cầu Tài-Phúc-Phú-Quý cho cả năm. Tuy nhiên, khác với cảnh tượng mua vàng tích trữ số lượng lớn như trước đây, thị trường năm nay chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng tiêu dùng thực tế và thận trọng hơn.

Đa dạng sản phẩm "vừa túi tiền"

Thị trường vàng trong nước những ngày cận vía Thần Tài đang nóng lên từng giờ. Giá vàng miếng trong nước hiện đã vọt lên ngưỡng trên 185 triệu đồng/lượng, tạo ra áp lực tài chính không nhỏ cho người tiêu dùng. Chính mức giá "đỉnh" này đã thúc đẩy sự ra đời và bùng nổ của phân khúc sản phẩm vàng mini, trọng lượng siêu nhỏ.

Nắm bắt tâm lý muốn mua vàng lấy may nhưng e ngại chi phí cao, các "ông lớn" trong ngành vàng bạc đá quý đã tung ra hàng loạt bộ sưu tập vàng mini với trọng lượng chỉ từ 0,05 đến 0,1 chỉ.

Tại Bảo Tín Minh Châu, các sản phẩm vàng và trang sức 24K được đa dạng hóa tối đa. Bên cạnh nhẫn tròn trơn VRTL 999.9 truyền thống (từ 0,5 đến 10 chỉ), đơn vị này còn giới thiệu các dòng sản phẩm "siêu nhỏ" như miếng Thần Tài bản vị (0,5 ly - 1 phân), charm vàng, nhẫn kim tiền, tượng linh vật Thiên mã, Kim mã... Đại diện doanh nghiệp cho biết lượng khách quan tâm đến các sản phẩm này rất đông đảo, đáp ứng nhu cầu "có ít mua ít" để lấy lộc đầu năm.

Tương tự, PNJ cũng khuấy động thị trường với các sản phẩm vàng 99,99% trọng lượng 0,1 chỉ, thiết kế trẻ trung như đồng vàng Disney, Doraemon, Hello Kitty với mức giá phổ biến quanh 2,488 triệu đồng/sản phẩm. Phân khúc 0,3 chỉ cũng có nhiều lựa chọn như tượng ngựa baby, thần Tài, mèo phát tài với giá khoảng 6,379 triệu đồng.

Tập đoàn DOJI tập trung vào dòng sản phẩm chủ lực Kim mã với các đồng vàng Kim Mã phát lộc, Kim Mã chiêu tài (1-5 chỉ) và các loại charm vàng 24K hình ngựa được tạo hình hiện đại. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết sản phẩm Tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ với giá 1,846 triệu đồng, thu hút sự quan tâm lớn dù số lượng có hạn.

Các sản phẩm vàng ngày vía Thần Tài của Công Ty Bảo Tín Minh Châu.

Ghi nhận tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) những ngày cận vía, không khí mua bán nhộn nhịp khi nhiều người đến sớm xếp hàng tại các cửa hàng lớn. Chị Hoàng Thị Thuý Vân, Phó Trưởng phòng kinh doanh, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết lượng khách quan tâm tăng mạnh trong dịp gần đến ngày vía Thần Tài, tập trung ở nhóm sản phẩm vàng 24K như nhẫn, đồng vàng, linh vật, charm… phù hợp nhu cầu “lấy lộc” đầu năm.

Xác định rõ mục tiêu khi thị trường biến động

Với nhiều người, mua vàng ngày này trước hết là giữ một phong tục quen thuộc: Có ít mua ít, coi trọng ý nghĩa tinh thần. Một số khác lại xem đây là kênh “giữ tiền” trong bối cảnh bất định, nhưng cũng thừa nhận phải tính toán kỹ vì giá đang ở vùng cao.

Chị Thu Hường (Phương Liệt, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi kinh doanh nhỏ nên mỗi năm tôi thường mua 3 chỉ vàng ngày vía Thần Tài để vừa lấy may, vừa coi như tích luỹ nhưng năm nay giá vàng cao, tôi cũng chỉ mua 1 chỉ với mong muốn lấy vía kinh doanh may mắn, thuận lợi, nhiều tài lộc là chính."

Các chuyên gia lưu ý, ngày vía Thần Tài thường khiến thị trường biến động mạnh do nhu cầu tăng đột biến. Khi lực mua dồn vào vài ngày, yếu tố cung–cầu có thể đẩy giá lên cao hơn, nhưng sau cao điểm, thị trường hoàn toàn có thể điều chỉnh khi nhu cầu hạ nhiệt.

Rủi ro lớn nhất với người mua trong thời điểm này nằm ở chênh lệch mua-bán nới rộng. Điều đó đồng nghĩa nếu mua vàng với tâm lý “lướt sóng” ngắn hạn, nhà đầu tư có thể chịu thiệt ngay từ thời điểm giao dịch. Vì vậy, người mua cần xác định rõ mục tiêu là mua cầu may hay mua tích luỹ.

Nếu mua cầu may thì chỉ nên mua lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Khi đó, giá trị tinh thần quan trọng hơn việc lời/lỗ ngắn hạn. Còn nếu ua tích lũy, xác định nắm giữ dài hạn, rủi ro “mua cao” có thể được san bằng theo thời gian, nhưng vẫn cần tránh dồn tiền mua một lần đúng lúc thị trường bị kích lên bởi đám đông.

Bên cạnh đó, yếu tố minh bạch và uy tín của nơi bán là điều không thể bỏ qua. Trong bối cảnh có thời điểm nguồn cung hạn chế và giá biến động mạnh, nguy cơ mua phải sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chịu mức giá bất hợp lý có thể xảy ra. Giao dịch tại doanh nghiệp được cấp phép, có hóa đơn chứng từ đầy đủ giúp đảm bảo chất lượng và thuận tiện khi bán lại.

Đại diện một doanh nghiệp vàng khuyến nghị người dân nên bình tĩnh tìm hiểu, cân nhắc kỹ trước khi mua sắm lúc giá biến động mạnh; tránh tâm lý mua theo đám đông và xem kỹ thông tin sản phẩm.

Ngày vía Thần Tài vì thế không chỉ là câu chuyện tín ngưỡng mà còn là bài toán chi tiêu. Dù chọn mua vàng mini lấy vía hay mua để tích lũy, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động kế hoạch tài chính, không để “lộc đầu năm” biến thành rủi ro khi thị trường đang ở vùng giá cao./.

Sáng ngày 15/2, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); Công ty Phú Quý giao dịch 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

