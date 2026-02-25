Thuế quan của Mỹ: Washington khẳng định giữ nguyên thỏa thuận với EU

Ngày 24/2, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic cho biết các đối tác Mỹ đã khẳng định Washington vẫn tuân thủ thỏa thuận thương mại chủ chốt với EU, sau phán quyết bất lợi của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump.



Hôm 21/2, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng ông Trump không có thẩm quyền áp thuế theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và dự kiến nâng lên mức 15%.



Diễn biến này đặt ra câu hỏi về tác động đối với thỏa thuận EU-Mỹ đạt được năm ngoái, theo đó thuế suất đối với phần lớn hàng hóa EU được ấn định ở mức 15%.

Ông Sefcovic cho biết đã duy trì liên lạc thường xuyên với phía Mỹ và nhận được cam kết rằng thỏa thuận với EU vẫn được giữ nguyên, đồng thời thừa nhận Washington đang trong giai đoạn chuyển tiếp để xử lý tác động của phán quyết tòa án.



Ông cũng đề cập đến vấn đề thuế 50% của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu - lĩnh vực mà EU đang thúc đẩy giảm mức áp thuế. Theo ông Sefcovic, phía Mỹ cho biết nhận thức rõ đây là vấn đề lớn đối với EU và đang xem xét.



Nghị viện châu Âu (EP) ngày 24/2 đã tạm hoãn xem xét phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU-Mỹ để làm rõ thêm các hệ quả từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Ông Sefcovic kêu gọi cơ quan này phê chuẩn thỏa thuận vào tháng 3, với điều kiện có thêm sự rõ ràng từ phía Mỹ.



Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết các nước thành viên nhất trí rằng “thỏa thuận là thỏa thuận,” song lưu ý nếu Mỹ áp mức thuế chung 10%, một số mặt hàng có thể chịu tổng mức thuế cao hơn 15% do cộng thêm các mức thuế hiện hành. Ngoài ra, việc áp thuế đồng loạt có thể làm EU mất lợi thế tương đối so với các đối tác khác của Mỹ./.

