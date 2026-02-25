Tổng thống Mỹ yêu cầu Quốc hội thông qua luật xác minh danh tính cử tri

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối 24/2 theo giờ Bờ Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội nước này thông qua luật xác minh danh tính cử tri nghiêm ngặt hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, đồng thời lặp lại những cáo buộc vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử "tràn lan."

Từ lâu nay, ông Trump luôn cho rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là bất hợp pháp.

Trước lưỡng viện Quốc hội, ông Trump khẳng định: "Gian lận đang tràn lan trong các cuộc bầu cử của chúng ta. Nó đang tràn lan. Rất đơn giản. Tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu. Tất cả cử tri phải chứng minh quốc tịch của mình để được quyền bỏ phiếu."

Theo giới quan sát, Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa sử dụng phát biểu Thông điệp Liên bang như một công cụ chính trị để định hình thông điệp tranh cử giữa nhiệm kỳ, tập trung nhấn mạnh thành tựu kinh tế, các ưu tiên lập pháp và định hướng chính sách của chính quyền.

Theo đó, bài phát biểu không chỉ thuần túy báo cáo “tình hình đất nước,” mà còn là phát súng mở màn cho chiến dịch tranh cử trên thực tế đối với cuộc đua giành các ghế tại Hạ viện và Thượng viện./.

