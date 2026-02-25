Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ yêu cầu Quốc hội thông qua luật xác minh danh tính cử tri

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội nước này thông qua luật xác minh danh tính cử tri nghiêm ngặt hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối 24/2 theo giờ Bờ Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội nước này thông qua luật xác minh danh tính cử tri nghiêm ngặt hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, đồng thời lặp lại những cáo buộc vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử "tràn lan."

Từ lâu nay, ông Trump luôn cho rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là bất hợp pháp.

Trước lưỡng viện Quốc hội, ông Trump khẳng định: "Gian lận đang tràn lan trong các cuộc bầu cử của chúng ta. Nó đang tràn lan. Rất đơn giản. Tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu. Tất cả cử tri phải chứng minh quốc tịch của mình để được quyền bỏ phiếu."

Theo giới quan sát, Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa sử dụng phát biểu Thông điệp Liên bang như một công cụ chính trị để định hình thông điệp tranh cử giữa nhiệm kỳ, tập trung nhấn mạnh thành tựu kinh tế, các ưu tiên lập pháp và định hướng chính sách của chính quyền.

Theo đó, bài phát biểu không chỉ thuần túy báo cáo “tình hình đất nước,” mà còn là phát súng mở màn cho chiến dịch tranh cử trên thực tế đối với cuộc đua giành các ghế tại Hạ viện và Thượng viện./.

(Vietnam+)
#Donald Trump #Thông điệp Liên bang #gian lận bầu cử Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Cuba.(AFP)

Honduras hủy bỏ thỏa thuận y tế với Cuba

Tổng cộng 128 bác sỹ Cuba sẽ rời Honduras sau khi chính phủ của Tổng thống Nasry Asfura quyết định không gia hạn thỏa thuận song phương cho phép sự hiện diện của các đoàn y tế Cuba tại quốc gia này.

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?