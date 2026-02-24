Cử tri Mỹ vẫn đặt niềm tin vào Tổng thống Trump trong một số vấn đề

Thế giới

Khi được hỏi ai đáng tin cậy hơn trong việc giải quyết các vấn đề chính của quốc gia, 33% cử tri Mỹ trong cuộc thăm dò đã chọn Tổng thống Trump so với 31% chọn đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một cuộc thăm dò do kênh ABC News phối hợp với tờ The Washington Post và công ty Ipsos thực hiện công bố ngày 22/2 cho thấy dù mức độ bất mãn đối với một số chính sách vẫn cao, nhưng nhiều cử tri vẫn đặt niềm tin vào Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn các nhà lập pháp đảng Dân chủ tại Quốc hội trong một số vấn đề trọng yếu.

Theo kết quả thăm dò, 65% không tán thành chính sách xử lý lạm phát của Tổng thống Trump, 64% không tán thành thuế quan, 58% không tán thành cách ông xử lý vấn đề di trú và 57% không tán thành cách điều hành kinh tế.

Tuy nhiên, khi được hỏi ai đáng tin cậy hơn trong việc giải quyết các vấn đề chính của quốc gia, 33% chọn Tổng thống Trump so với 31% chọn đảng Dân chủ.

Về việc giảm chi phí sinh hoạt, 32% chọn Tổng thống Trump so với 31% chọn đảng Dân chủ. Trong vấn đề di trú, 38% tin tưởng Tổng thống Trump, so với 34% dành cho đảng Dân chủ.

Cuộc thăm dò cũng ghi nhận sự cải thiện trong đánh giá về kinh tế. Trong cuộc khảo sát vào tháng 10/2025, 52% số người được hỏi cho rằng kinh tế xấu đi dưới thời Tổng thống Trump, nay giảm còn 48%.

Khoảng 22% cho biết họ khá hơn trước, trong khi 66% nói rằng kinh tế giữ nguyên hoặc cải thiện. ABC nhận định mức độ cảm nhận tích cực này cao hơn so với thời Tổng thống Joe Biden trong cùng giai đoạn.

Dù 64% cho rằng Tổng thống Trump không tập trung vào mối quan tâm của người dân bình thường, tỷ lệ tương tự cũng cho rằng đảng Dân chủ xa rời thực tế.

Cuộc thăm dò được công bố trong bối cảnh các đảng chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới./.

