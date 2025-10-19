Hàng triệu người Mỹ tuần hành phản đối chính sách của Tổng thống Trump

Ngày 18/10, khoảng 7 triệu người trên toàn nước Mỹ đã tham gia các cuộc tuần hành mang tên “No Kings” (Không có Vua) nhằm bày tỏ không ủng hộ các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Ban tổ chức sự kiện cho biết đây là một trong những đợt phản đối quy mô toàn quốc kéo dài một ngày lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với hơn 2.700 điểm tập trung tại các thành phố và thị trấn trên cả nước.

Những người tham gia bày tỏ sự không đồng tình với các chính sách của Tổng thống Trump, đặc biệt liên quan vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Đây là đợt tuần hành phản đối thứ ba kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Đợt gần đây nhất diễn ra ngày 14/6, trùng thời điểm cuộc diễu binh tại Thủ đô Washington, thu hút khoảng 5 triệu người tham gia tại hơn 2.100 địa điểm trên toàn quốc./.

Tổng thống Donald Trump chấp thuận mở rộng tín dụng cho sản xuất ôtô tại Mỹ Sắc lệnh mới của ông Trump cho phép các nhà sản xuất ôtô được hưởng khoản tín dụng bằng 3,75% giá bán lẻ đề xuất cho các loại xe lắp ráp tại Mỹ đến năm 2030 để bù đắp thuế nhập khẩu đối với phụ tùng.