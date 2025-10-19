Đời sống

Hàng triệu người Mỹ tuần hành phản đối chính sách của Tổng thống Trump

Khoảng 7 triệu người trên toàn nước Mỹ tham gia các cuộc tuần hành ngày 18/10 nhằm bày tỏ sự không đồng tình với các chính sách của ông Donald Trump, đặc biệt liên quan vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Phan An
Tuần hành phản đối chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Huston, Texas ngày 14/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tuần hành phản đối chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Huston, Texas ngày 14/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/10, khoảng 7 triệu người trên toàn nước Mỹ đã tham gia các cuộc tuần hành mang tên “No Kings” (Không có Vua) nhằm bày tỏ không ủng hộ các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Ban tổ chức sự kiện cho biết đây là một trong những đợt phản đối quy mô toàn quốc kéo dài một ngày lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với hơn 2.700 điểm tập trung tại các thành phố và thị trấn trên cả nước.

Những người tham gia bày tỏ sự không đồng tình với các chính sách của Tổng thống Trump, đặc biệt liên quan vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Đây là đợt tuần hành phản đối thứ ba kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Đợt gần đây nhất diễn ra ngày 14/6, trùng thời điểm cuộc diễu binh tại Thủ đô Washington, thu hút khoảng 5 triệu người tham gia tại hơn 2.100 địa điểm trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donal Trump #Chính sách của ông Trump #Chính sách của ông Donald Trump Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel trao trả thêm 15 thi thể người Palestine

Quân đội Israel bác bỏ những cáo buộc cho rằng một số thi thể vừa được trao trả có dấu hiệu “bị bạo hành, đánh đập, bị còng tay và bịt mắt” và gọi đó là “tuyên truyền sai lệch của Hamas.”