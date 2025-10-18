Tổng thống Donald Trump chấp thuận mở rộng tín dụng cho sản xuất ôtô tại Mỹ

Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh mở rộng tín dụng cho sản xuất ôtô và động cơ của Mỹ và thiết lập mức thuế mới 25% đối với xe tải hạng trung và hạng nặng và phụ tùng nhập khẩu, bắt đầu từ ngày 1/11 tới.



Sắc lệnh mới cho phép các nhà sản xuất ôtô được hưởng khoản tín dụng bằng 3,75% giá bán lẻ đề xuất cho các loại xe lắp ráp tại Mỹ đến năm 2030 để bù đắp thuế nhập khẩu đối với phụ tùng.

Ông Trump cũng đang gia hạn mức tín dụng 3,75% cho sản xuất động cơ của Mỹ và sản xuất xe tải hạng trung và hạng nặng của Mỹ và áp dụng mức thuế 10% đối với xe buýt nhập khẩu.

Mức thuế mới áp dụng cho tất cả các loại xe tải từ loại 3 đến loại 8, bao gồm xe bán tải lớn, xe tải chuyển nhà, xe chở hàng, xe ben và xe đầu kéo 18 bánh.

Các mức thuế quan trên được đưa ra vì lý do an ninh quốc gia, nhằm chuyển nhiều hoạt động sản xuất ôtô sang Mỹ hơn, nhưng có thể là một đòn giáng mạnh vào Mexico, quốc gia xuất khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng sang Mỹ nhiều nhất.



Tháng trước, ông Trump cho biết mức thuế quan này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất khỏi "sự cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài" và động thái này sẽ có lợi cho các công ty như Peterbilt và Kenworth thuộc sở hữu của Paccar và Freightliner thuộc sở hữu của Daimler Truck.

Tuy nhiên, Phòng Thương mại Mỹ kêu gọi không áp dụng mức thuế xe tải mới, lưu ý rằng 5 nguồn nhập khẩu hàng đầu là Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan "tất cả đều là đồng minh hoặc đối tác thân cận của Mỹ và không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia Mỹ."



Sắc lệnh mới cung cấp cho GM, Ford, Toyota Motor, Stellantis, Honda, Tesla và các nhà sản xuất ôtô khác khoản hỗ trợ tài chính trước thuế quan đánh vào phụ tùng ôtô nhập khẩu do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt trước đó.



Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của hãng xe Ford, ông Jim Farley cho biết lệnh của ông Trump sẽ giúp sản xuất phụ tùng ôtô tại Mỹ với giá cả phải chăng và mức thuế nhập khẩu mới đối với xe tải lớn hơn sẽ giúp cân bằng sân chơi với hàng nhập khẩu./.

