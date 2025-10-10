Tổng thống Trump dọa cắt giảm các chương trình “ưa thích” của Đảng Dân chủ

Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể tận dụng tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa để loại bỏ một số chương trình được Đảng Dân chủ ưa chuộng, làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Washington.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Tổng thống Trump dọa cắt giảm các chương trình ưa chuộng của Đảng Dân chủ; Cộng đồng quốc tế kêu gọi hướng đến hòa bình lâu dài tại Gaza; Quốc hội Tây Ban Nha thông qua lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.

