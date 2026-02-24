Thế giới

15 người thiệt mạng do tai nạn máy bay quân sự ở Peru

Chiếc máy bay trực thăng Mi-17 bị mất liên lạc vô tuyến vào chiều 22/2 và Lực lượng Không quân Peru đã tìm thấy 15 người thiệt mạng vào ngày 23/2.

Ngày 23/12, Lực lượng Không quân Peru thông báo, 15 người đã thiệt mạng khi một máy bay trực thăng quân sự gặp nạn ở vùng Arequipa của nước này.

Theo thông báo, chiếc máy bay trực thăng Mi-17 bị mất liên lạc vô tuyến vào chiều 22/2 và Lực lượng Không quân Peru đã tìm thấy 15 người thiệt mạng vào ngày 23/2.

Thông báo nêu rõ: "Lực lượng cứu hộ đã xác nhận cái chết của 4 thành viên phi hành đoàn... cũng như 11 hành khách trên máy bay."

Theo Lực lượng Không quân Peru, chiếc máy bay trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện các hoạt động cứu hộ những nạn nhân của trận lũ lụt gây thiệt hại trên diện rộng ở Arequipa.

Chiếc máy bay do Nga sản xuất đã cất cánh từ thành phố Pisco, thuộc vùng Ica. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay cách điểm xuất phát hơn 300 km tại thị trấn Chala, thuộc vùng Arequipa./.

