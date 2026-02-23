Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Hoàn thuế theo IEEPA sẽ do tòa án cấp dưới quyết định

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vấn đề hoàn trả các khoản thu từ thuế quan áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) sẽ do tòa cấp dưới quyết định sau phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 20/2 vừa qua.

Ông Bessent cho rằng Tòa án Tối cao không trực tiếp giải quyết cơ chế hoàn tiền và đã chuyển vấn đề xuống tòa án cấp dưới, tiến trình có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Chính quyền sẽ chờ hướng dẫn từ tòa án trong những tuần hoặc tháng tới và sẽ tuân theo quyết định của tòa án.

Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, đến tháng 12/2025 Mỹ đã thu hơn 133 tỷ USD từ các mức thuế IEEPA, trong tổng số khoảng 251 tỷ USD thuế quan kể từ đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump. Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ việc sử dụng IEEPA cho thuế quan, nhiều doanh nghiệp đã nộp đơn kiện yêu cầu hoàn tiền.

Khi được hỏi về tác động của phán quyết đối với thuế quan khẩn cấp theo IEEPA, ông Bessent cho rằng một số cảnh báo về thâm hụt và nợ công là “hoàn toàn vô trách nhiệm.”

Ông Bessent khẳng định phán quyết của Tòa án Tối cao là hẹp về phạm vi, chỉ giới hạn việc sử dụng IEEPA để thu tiền thuế, nhưng vẫn để Tổng thống quyền áp dụng các biện pháp mạnh khác.

Bộ trưởng Bessent khẳng định chính sách đưa sản xuất trở lại Mỹ và điều chỉnh thâm hụt thương mại sẽ tiếp tục. Ông cho biết chính quyền đã lập tức sử dụng Điều khoản 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để tái áp dụng mức thuế cơ sở 10% và sau đó nâng lên 15%.

Thuế theo Điều khoản 122 có hiệu lực tối đa 150 ngày và cần Quốc hội phê chuẩn nếu muốn gia hạn.

Trong thời gian này, chính quyền sẽ tiến hành các nghiên cứu theo Điều khoản 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 và Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp dụng thuế quan theo các thẩm quyền khác.

Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chính sách thuế quan của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục, bất kể kết quả vụ kiện IEEPA.

Theo một số nghiên cứu, ước tính chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao./.

Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15% Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và “đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.”