Thái Lan, Hàn Quốc phản ứng trước chính sách thuế quan mới của Mỹ

Hãng tin Yonhap ngày 23/2 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cảnh báo sự bất định liên quan đến các biện pháp thuế quan của Mỹ đang ở mức “rất cao” sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế đối ứng toàn cầu trước đó của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trước Quốc hội về vấn đề trên, Bộ trưởng Koo Yun Cheol nói: “Mức độ thiếu chắc chắn về tình hình hiện nay là rất cao... trong một số khía cạnh. Đây có thể là diễn biến tích cực nhưng cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực.”

Cũng theo lời ông Koo, việc Tổng thống Trump nâng mức thuế quan toàn cầu đối với hàng hóa nhập khẩu từ 10% lên 15% sau phán quyết của Tòa án Tối cao có khả năng sẽ gây ra những thay đổi đáng kể so với chính sách thuế quan trước đó. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chủ động ứng phó với những thay đổi, nếu có.

Trước đó, tối 20/2 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump thông báo ông đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Một ngày sau, Tổng thống Trump thông báo nâng mức thuế quan toàn cầu mới từ 10% lên 15%.

Trước diễn biến mới này, chính giới và khu vực tư nhân Thái Lan đã có những phản ứng khác nhau.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 23/2, Bộ trưởng Tài chính lâm thời Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho rằng việc Mỹ áp mức thuế quan toàn cầu 15% sẽ tạo ra “sân chơi bình đẳng hơn” cho hàng hóa của Thái Lan, đồng thời củng cố sức hấp dẫn của nước này như một trung tâm sản xuất và đầu tư.

Theo ông Ekniti, trước đây, một số sản phẩm của Thái Lan phải chịu mức thuế 19%, cao hơn mức 10% của Singapore hay Anh. Do đó, đối với Thái Lan, mức thuế cố định 15% trên thực tế là được thu hẹp so với trước, qua đó giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của hàng hóa.

Bên cạnh đó, thời hạn 150 ngày áp dụng mức thuế mới cũng có thể tạm thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho Thái Lan khi thúc đẩy các nhà xuất khẩu đẩy nhanh vận chuyển hàng hóa để tận dụng mức thuế thấp hơn.

Bộ trưởng Ekniti kỳ vọng mô hình thương mại toàn cầu thay đổi sẽ thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thái Lan.

Theo ông Ekniti, số lượng đơn xin ưu đãi đầu tư đã tăng 68% vào năm ngoái và Chính phủ Thái Lan có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ phê duyệt để tăng tốc dòng vốn đầu tư. Ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại và mở rộng các hiệp định thương mại tự do với các nước khác để củng cố vị thế dài hạn của Thái Lan trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu Thái Lan đang được khuyến cáo chuẩn bị cho việc gia tăng thuế quan và những bất ổn thương mại từ phía Mỹ.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Hội đồng Thương mại Thái Lan, ông Poj Aramwattananont, cho rằng vấn đề thuế quan vẫn chưa kết thúc, vì chính quyền Mỹ có xu hướng sử dụng thuế quan như một “vũ khí” để buộc các đối tác thương mại phải tuân theo những chính sách kinh tế và thương mại của mình.

Ông Poj lưu ý rằng sự bất ổn của kinh tế Mỹ có thể làm tăng nguy cơ mất giá đồng USD và làm đồng bath mạnh thêm, khiến hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Mỹ kém cạnh tranh hơn, đặc biệt đối với những sản phẩm chế tạo có biên lợi nhuận thấp.

Ông kêu gọi chính phủ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ, giúp khu vực tư nhân Thái Lan điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh trong dài hạn./.

