Bộ ba “ngành tỷ đô” tự tin phi mã: Hướng tới mốc xuất khẩu 100 tỷ USD

Một mùa Xuân mới đang về. Vận hội mới trong tư thế Rồng bay cùng những tín hiệu tốt lành, tươi đẹp đang đến với đất nước Việt Nam.

Hòa chung niềm vui thành công của cả nước, ngành nông nghiệp và môi trường trong năm qua đã “về đích” với nhiều thành tích đặc biệt ấn tượng, tạo tiền đề cho năm 2026 hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức 73-74 tỷ USD; qua đó đặt nền móng cho sự bứt phá cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới mốc 100 tỷ USD. Đây cũng là nền tảng vững chắc để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Lập kỷ lục tăng trưởng mới

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, nhấn mạnh năm 2026 được dự báo còn khó khăn hơn nhiều so với năm 2025. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm qua 40 năm thành công về mặt sản xuất cùng với khả năng bắt kịp nhanh với thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường đã tạo được nền tảng vững chắc để thích ứng và phát triển.

Thực tế thời gian qua cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường đã bắt nhịp tốt hơn với thị trường quốc tế, từng bước thực hiện xoay trục thị trường xuất khẩu. Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống, Việt Nam còn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Phi và ghi nhận mức tăng trưởng khá. Đây là những thị trường tiềm năng, cùng với các thị trường châu Á và các thị trường ngách.

Nhấn mạnh tới “kỳ tích” tăng trưởng trong năm 2025, ông Tiến cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục, đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mức Chính phủ giao (65 tỷ USD).

Trong số các lĩnh vực được xem là ngành xuất khẩu tỷ đô trên, thủy sản được đánh giá là vượt “bão kép” ấn tượng nhất. Trong năm qua, ngành này đã chịu sức ép lớn từ những biến động chưa từng có, nhất là sự khốc liệt của thiên tai và áp lực gỡ “thẻ vàng” IUU. Tuy vậy, với chiến lược phát triển linh hoạt, ngành đã đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế bền vững. Kết quả thống kê cho thấy tổng sản lượng thủy sản trong năm qua đạt 9,95 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu thiết lập kỷ lục mới 11,3 tỷ USD, vượt xa kế hoạch đề ra.

Về thị trường, Trung Quốc với thị phần 22,3%, Hoa Kỳ 20,6% và Nhật Bản với thị phần 7,1% là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với năm 2024, ước giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm 2025 sang Trung Quốc tăng 15,9%, Hoa Kỳ tăng 5,4% và Nhật Bản tăng 20,5%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến. (Ảnh: Tùng Đinh)

Trong bộn bề khó khăn, rõ ràng kết quả trên không chỉ là thành tựu về mặt kinh tế, mà còn là minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích ứng của ngành nông nghiệp và môi trường trước những biến động toàn cầu và thách thức nội tại.

Trong năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73-74 tỷ USD; tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2026-2030 đạt mốc 100 tỷ USD.

Trên nền tảng đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh trong năm 2026, ngành sẽ phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73-74 tỷ USD (trong đó, nhóm hàng nông sản khoảng 40 tỷ USD, tăng 7,2%; các mặt hàng thủy sản khoảng 12 tỷ USD, tăng 7,6%; lâm sản và đồ gỗ khoảng 18,8 tỷ USD, tăng 3,6%), qua đó tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới mốc 100 tỷ USD.

Nâng uy tín thương hiệu quốc gia

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp; quản trị hiệu quả tài nguyên và giải quyết căn bản các vấn đề ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt là thúc đẩy chế biến sâu nông, lâm, thủy sản, coi đây là khâu then chốt để nâng cao giá trị gia tăng và đạt mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD.

“Bộ cũng sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các luật, chính sách để phù hợp với thực tiễn, cải cách hành chính và yêu cầu phát triển mới, trong đó khoa học - công nghệ được xác định là động lực trực tiếp cho sản xuất, thu hoạch, sơ chế và chế biến sâu, nhằm nâng cao giá trị nông sản,” Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin.

Với hệ thống giải pháp đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng, khoa học-công nghệ, chế biến sâu, thích ứng biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và quản lý môi trường, vị Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng năm 2026 - năm đầu của giai đoạn mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ đạt tăng trưởng hai con số và hoàn thành, thậm chí vượt các chỉ tiêu đề ra.

Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ từ góc độ cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực thủy sản, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân cho biết để đạt mục tiêu trên, trong năm 2026, ngành sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng đồng thời triển khai mạnh các giải pháp chế biến sâu và giá trị gia tăng.

Đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng nhấn mạnh năm 2026 sẽ là năm bản lề quan trọng. Vì vậy, với đà tăng trưởng và tâm thế mới, ngành sẽ tiếp tục bứt phá, hoàn thành mục tiêu, khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với lâm nghiệp, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm xác định sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp: Hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án của ngành; tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý.

Cùng với đó, ngành lâm nghiệp cũng xác định sẽ chủ động hợp tác quốc tế nhằm vận động, thu hút nguồn vốn ODA và FDI thông qua các chương trình, dự án quốc tế; duy trì đà tăng trưởng của công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, tăng cường xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu “Gỗ Việt Nam.”

Đối với lĩnh vực nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định trong năm Bính Ngọ này, toàn ngành sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn; tăng quản lý an toàn thực phẩm, kiểm dịch, kiểm soát dư lượng; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; siết kỷ cương trong quản lý vật tư nông nghiệp, điều kiện sản xuất,… để nâng uy tín thương hiệu quốc gia.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp và môi trường cũng định hướng cơ cấu lại sản xuất gắn với nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị; tập trung phát triển vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn; nhân rộng các mô hình, chương trình đã chứng minh hiệu quả như 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ngoài ra, ngành sẽ phát triển chế biến sâu, bảo quản-logistics và chuyển đổi số chuỗi cung ứng được xác định là khâu quyết định để nâng giá trị gia tăng, giảm chi phí và giảm tổn thất sau thu hoạch; thúc đẩy đầu tư chế biến sâu theo vùng nguyên liệu; phát triển hệ thống kho lạnh, logistics chuyên dụng; ứng dụng công nghệ số trong dự báo cung-cầu, quản trị chất lượng; từng bước hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, có khả năng đáp ứng nhanh các yêu cầu mới của thị trường./.

